Kein Durchmarsch von Delay - GW Neukölln ganz oben

Der 6. Spieltag brachte Top-Spiele, Abstiegskampf und das Gipfel-Duell "Erster gegen Zweiten": Delay Sports bringt ein 4:3 in Unterzahl nicht über die Bühne, weil Stern Marienfelde II Marc-Jérôme Schmidt in seinen Reihen hat. Alle Begegnungen der Bezirksliga-Staffel 2 in der Nachschau

Ein hochklassiges und turbulentes Spitzenspiel endete mit einem 4:4 zwischen Delay Sports und Stern Marienfelde II. Vor zahleichen Fans lieferten sich beide Mannschaften einen Schlagabtausch, der erst tief in der Nachspielzeit entschieden wurde – mit Marc-Jérôme Schmidt als überragendem Mann auf dem Feld. Delay musste schon im ersten Durchgang einen herben Dämpfer verkraften: Abwehrspieler Niklas Jahn sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Den fälligen Freistoß verwandelte Jan Bünger sehenswert zur Führung für die Gäste. Kurz darauf erhöhte Schmidt auf 2:0, und alles sprach zunächst für Marienfelde. Doch Delay ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Noch vor der Pause sorgten Friede und Sulmer mit zwei Treffern für den Ausgleich – und trotz Unterzahl war das Spiel wieder völlig offen. Nach dem Seitenwechsel nutzte der Tabellenführer seine individuelle Qualität. Erst brachte Ismaili die Gastgeber in Führung, wenig später legte Ernst nach. Delay führte nun 4:2 und schien trotz eines Mannes weniger auf dem besten Weg zum Sieg. Doch Stern Marienfelde II wehrte sich – allen voran Marc-Jérôme Schmidt. Mit seinem zweiten Treffer verkürzte er den Rückstand. Und in der Nachspielzeit war er wieder zur Stelle: sein drittes Tor brachte den viel umjubelten 4:4-Endstand.

Der Wittenauer SC Concordia entscheidet das Vereinsduell klar für sich. Nach der Pause sorgt Engel mit einem Doppelpack für die Führung. Kurz darauf trifft Schwill zweimal und stellt das Endergebnis her. Wilhelmsruh bleibt im Tabellenkeller, Wittenau sammelt wichtige Punkte und klettert ins Mittelfeld.

Tabellenführer GW Neukölln setzt sich knapp bei Traber Mariendorf durch und behauptet Platz eins. Abdallah bringt die Gastgeber mit einem Doppelpack früh in Führung. Kurz vor der Pause verkürzt Sander für Neukölln, nach dem Seitenwechsel gleichen die Gäste durch Etemi aus. Schyschka erzielt schließlich den Siegtreffer und sichert den Kreuzbergern den nächsten Dreier.

Der 1. FC Lübars feiert gegen Heinersdorf den zweiten Saisonsieg und klettert ins Mittelfeld. Mbah erzielt die Führung für die Gastgeber, nach der Pause legt Laqaj nach. Zwar verkürzt Hawelitschek für die Gäste noch, doch Lübars bringt den Vorsprung über die Zeit.

Der VfB Berlin 1911 bleibt in der Spitzengruppe und gewinnt klar in Charlottenburg. Nach ausgeglichener erster Halbzeit sorgt Devakov nach einer Stunde für die Führung. Kurz darauf erhöht Gillmeister, ehe Klaucke kurz vor Schluss alles klar macht. Mit 15 Punkten bleibt der VfB direkt hinter Spitzenreiter Neukölln.

Spandau setzt sich in einem umkämpften Duell gegen den Grünauer BC durch. Nach torloser erster Hälfte bringt Ghasemi-Nobakht die Gastgeber in Führung. Zwar gleicht Manig für Grünau aus, doch Aydin erzielt kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer. Veritas rückt mit 13 Punkten ins obere Tabellendrittel.

Bosna Berlin feiert einen verdienten Heimsieg und bleibt in Reichweite der Tabellenspitze. Hamzic bringt die Hausherren früh in Führung. Nach der Pause gleicht Honcharov für Britz aus, doch Bosna schlägt zurück: Salihovic sorgt für die erneute Führung, Hamzic macht in der Nachspielzeit alles klar. Stern Britz bleibt ohne Punkt Letzter.

Der Berliner TSC dreht nach Rückstand auf und feiert einen deutlichen Sieg. El Hafian und Krienke bringen Sparta zunächst in Führung. Doch der TSC schlägt zurück: Heydorn gleicht aus, Windeknecht dreht das Spiel. In der Schlussphase legen Reller und Schall nach und sorgen für den klaren Heimerfolg. ___________________________________________________________________________________________________ Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!