Kein Druck für den FSV Vohwinkel im Rennen um den Aufstieg

Der FSV Vohwinkel ist in bestechender Form und klebt dem Spitzenreiter aus Reusrath an den Fersen. Durch das Unentschieden des Tabellenführers am vergangenen Wochenende sind die Wuppertaler auf zwei Punkte herangerückt und machen ordentlich Druck. Cheftrainer Tobias Orth spricht mit FuPa Niederrhein über die exzellente Form seiner Mannschaft und über die Ziele für den weiteren Saisonverlauf.

Aktuell scheint der FSV in Aufstiegsform zu sein, doch der Saisonstart hat noch anderes vermuten lassen. Der Vorjahresvierte konnte sein Auftaktspiel beim Landesliga-Absteiger aus Cronenberg souverän gewinnen, in den beiden Folgespielen gingen die Wuppertaler allerdings leer aus. Orth, der die Mannschaft mit Vorbereitungsbeginn von Christian Bialke übernommen hat, wollte nach diesem kniffligen Start die Ruhe bewahren: „Wir haben die beiden Niederlagen recht zügig aufgearbeitet, sind ruhig geblieben und haben Einheit für Einheit weiter hart gearbeitet“, erzählt er im Hinblick auf das Spiel gegen einen starken Aufsteiger. „Mit dem Spiel bei Jugoslavija haben wir dann einfach einen Kampfsieg eingefahren, der den Jungs guttat.“ Der Leistungsunterschied macht den 26 Jahre jungen Trainer stolz: „Die Jungs machen in den letzten Wochen einen sehr guten Job auf dem Platz!“

Ein Mann ist ganz besonders wichtig für den aktuellen Erfolg: Alphonso Henock Manata. Der Mittelfeldspieler ist mit 13 Toren und vier Assists der Topscorer der Liga. Jeder Trainer würde sich so eine Tormaschine in den eigenen Reihen wünschen: „Henock macht zurzeit einen sehr guten Job und hat uns schon den einen oder anderen wichtigen Treffer beschert“, schwärmt Orth. Für ihn zählt aber nicht nur die Einzelleistung: „Auch das funktioniert nur im Kollektiv und als Team. Das ist es, was uns aktuell auszeichnet.“

Am kommenden Sonntag (26. Oktober, 15.15 Uhr) wartet der HSV Langenfeld auf den Zweitplatzierten. Die Rheinländer stehen aktuell mit 16 Zählern auf dem sechsten Tabellenplatz und könnten mit einem Sieg weiterhin der Verfolgergruppe um den Aufstieg angehören. Die Schwachstelle des Gastgebers: Konstanz. In den vergangenen Spielen konnten die Langenfelder keine Siegesserie starten und mussten teils gegen schwächere Mannschaften bittere Niederlagen einstecken. Auf der Habenseite steht jedoch die Heimstärke: Auf heimischem Geläuf musste nur eine Punkteteilung hingenommen werden – darüber ist sich auch der Wuppertaler Trainer im Klaren: „Langenfeld ist ein unangenehmer Gegner, vor allem zu Hause. Wir wissen aber, was auf uns zukommt und was für uns in dem Spiel wichtig sein wird.“Ähnlich stark, wie die Langenfelder zu Hause sind, ist der FSV auswärts – es könnte also durchaus eine ebenbürtige Partie werden.

Der FSV Vohwinkel ist aktuell in jedem Fall auf Erfolgskurs und wird alles daransetzen, weiterhin als Verfolger Nummer eins des SC Reusrath zu gelten – wenn nicht sogar selbst die Pole-Position einzunehmen. Orth selbst bleibt allerdings entspannt: „Einen Druck spüren wir absolut nicht. Wir arbeiten in jeder Einheit sehr intensiv und wollen die Jungs einfach weiterentwickeln und besser machen“, sagt er und ergänzt: „Wir sind froh, dass es aktuell so gut läuft. Es ist aber immer noch sehr früh in der Saison. Wir wollen erst einmal oben dranbleiben – und dann werden wir sehen.“

Es wartet also eine der besten Heimmannschaften auf eines der besten Auswärtsteams – das verspricht durchaus ein Krimi an der Burgstraße zu werden. Am Sonntag wird sich zeigen, ob der FSV eventuell sogar an die Tabellenspitze klettern darf, sollte der SC Reusrath im Derby gegen Berghausen erneut patzen