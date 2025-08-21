Kein Drittliga-Engagement für S04-Talent - FC Gütersloh schlägt zu

Der in Minden geborene Rechtsfuß wurde zunächst beim SV Kutenhausen-Todtenhausen ausgebildet, wechselte 2017 mit zwölf Jahren in den Nachwuchs von Arminia Bielefeld und schloss sich 2019 der Knappenschmiede des FC Schalke 04 an. Über die U17 (Deutscher U17 Meister im Jahr 2022) und U19 führte sein Weg bis in die U23 von Schalke 04. Mit einem Profi-Vertrag ausgestattet kam er in der vergangenen Saison, seinem ersten Senioren-Jahr, nur zu 14 Regionalliga-Einsätzen für den FC Schalke 04 II. Eine Verletzung bremste ihn in der Rückrunde aus. Zudem bestritt Barthel in seiner Laufbahn13 Spiele für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft (U18 und U19).

Positionsbezogen ist Barthel gelernter Innenverteidiger, wurde im Verlauf seiner Ausbildung aber auch als Rechtsverteidiger eingesetzt – ein flexibles Profil, "das hervorragend zu unserer Kaderstruktur passt", so Cheftrainer Julian Hesse: „Niklas ist ein Junge mit einer sehr guten Ausbildung, die er in Bielefeld und auf Schalke genießen durfte. Er hatte ein paar Probleme mit den ersten Schritten im Seniorenfußball, bringt technisch aber einiges mit und muss sich körperlich noch weiterentwickeln. Ich bin froh, dass wir Niklas für uns gewinnen konnten. Das Gesamtpaket passte für uns und wir bekommen einen weiteren guten Jungen dazu.“