Kein direkter Vergleich! Punktgleichheit = Entscheidungsspiele

Zur Saison 2023/24 hat der FVN eine durchaus wichtige Änderung in Sachen Auf- und Abstiegsfall im Regelwerk implementiert: Es gibt keinen direkten Vergleich mehr! Seither gibt es im Auf- oder Abstiegsfall bei Punktgleichheit eine Entscheidungsrunde mit zwei oder mehr Teams. Das kann nicht zu knapp für eine flächendeckende Verlängerung der Spielzeit sorgen, wie der vergangene Juni gezeigt hat. Nach der Saison gab es nämlich viele Entscheidungsspiele, teilweise hat sich deshalb auch die eigentliche Relegation verzögert, wie das Landesliga-Beispiel zeigte. Vor der regulären Relegation um den letzten Abstiegsplatz, musste in beiden Gruppen der jeweilige Teilnehmer wegen Punktgleichheit erstmal in Entscheidungsrunden ermittelt werden.

