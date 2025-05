Kein direkter Bezirksliga-Absteiger! Die Folgen für Kreisliga A Moers

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

SSV Lüttingen – Büdericher SV 6:1

SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Johann Hildebrandt (60. Thilo Hermsen), Robin Sebastian Bömer (64. Emircan Boran), Niels Setzepfandt, Max Stapelmann, Julian Rüttermann, Nicolas Mayer (71. Dogan Toprak), Paul Henrik Voß (56. Sebastian Kühn), Janik Schweers, Malte Peters (84. Tim Overfeld) - Trainer: Mirko Poplawski

Büdericher SV: Felix Peters, Marius Ploch, Jan Satzinger, Tobias Frings, Ben Satzinger, Levin Tellmann (84. Octavian Petrov), Markus Dachwitz, Maxim Bachmann, Simon Schmitz, Miguel Ernst, Hubert Welens - Trainer: Dominik Seemann

Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Fabian Wenten (22.), 2:0 Fabian Wenten (34.), 3:0 Malte Peters (41.), 3:1 Miguel Ernst (53.), 4:1 Sebastian Kühn (59.), 5:1 Malte Peters (69.), 6:1 Malte Peters (78.)



Concordia Rheinberg – ESV Hohenbudberg 3:6

Concordia Rheinberg: Alexander Furthmann, Daniel Stolzke, Niklas Noll, Mujo Adanalic, Julien Schulik (61. Kevin Schade), Andreas Isailovic, Simon Dargel, Jonas van den Brock, Dino Nadarevic, Christoph Berghausen, Lars Meier (73. Lukas van de Mötter) - Trainer: Manfred Wranik

ESV Hohenbudberg: Ghadwan Kahiri Chicho Chicho, Samet Cebe (72. Andres Silvente Perez), Oshipai von Schwartzenberg, Kujtim Smakolli, Boris Vertkin, Jawad Ali (63. Mohammed Essarhiri), Lukas Thieme, Luca Heckt, Danilo Ruiz-Cumbo (53. Ekrem Aksu), Samet Altun, Julian Thiel - Trainer: Ralf Röös

Schiedsrichter: Christoph Stutz (Wesel) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Jawad Ali (12.), 0:2 Julian Thiel (44.), 1:2 Jonas van den Brock (56.), 1:3 Ekrem Aksu (59.), 2:3 Andreas Isailovic (70.), 2:4 Julian Thiel (71.), 2:5 Boris Vertkin (79.), 2:6 Julian Thiel (82.), 3:6 Christoph Berghausen (90.)



SV Millingen – FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 3:3

SV Millingen: Jannis Schwarz, Luca Jonas Christmann, Bastian Nocon, Finn Luca Stappen, Timur Zenk, Steven Schön (85. Luis Bernd Heinrich), Nick Deutz, Henning Hoffmann, Domenique Cremers (80. Tom Vennhoff), Nico Parthum (68. Tom Parthum), Yannick Alexander Saunus - Trainer: Oliver Kraft

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Yannik Eickschen (46. Mathias Aengenboom), Jonas Feuchter, Christoph Bühren, Louis Feldkamp, Jan Luca Rassier, Niels Kuhlmann, Johannes Hoogen, Dejan Pomrehn, Nils Speicher, Mika Heckers (77. Danil Kaplich), George Michael Wiedemann - Trainer: Marcel Blaschkowitz - Trainer: Christian Koßmann

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Nils Speicher (7.), 0:2 Dejan Pomrehn (18.), 1:2 Yannick Alexander Saunus (27.), 2:2 Yannick Alexander Saunus (45.), 3:2 Yannick Alexander Saunus (46.), 3:3 Nils Speicher (90.+2)



VfL Rheinhausen – VfB Homberg II 1:4

VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Niklas Vorwerk (61. Ogün Sengül), Kilian Cüneyt Rabe, Leon Skorwider, Faruk Yildirim (68. Ingolf Matthes), Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel, Niklas Stoll, Tom Verberne (89. Schamil Kunji), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (81. Jan Gerlich) - Trainer: Kevin Hanebeck

VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen, Alperen Ercan, Finn Lempert, Stephen Antwi (70. David Bothe), Dennis Golomb, Marcel Papenhagen, Illia Venhelaites (82. Liam Hildebrandt), Florian Czarnecki, Karim Moustafa (90. Ufuk Derin), Florian Gashi (86. Arber Arifi) - Trainer: Tobias Schiek - Trainer: Marco Schmitz

Schiedsrichter: Tommy Thielen - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marco Koske (45.+2 Foulelfmeter), 1:1 Florian Gashi (50.), 1:2 Marcel Papenhagen (53.), 1:3 Karim Moustafa (79.), 1:4 Heni Ben Salah (84.)



SV Budberg II – SV Haesen-Hochheide 7:1

SV Budberg II: Marius Ebener, Christian Engeln (77. Henrik Skodacek), Arne Grundmann, Luiz Hilsenberg, Kai-Niklas Jahn (77. Arne Twardzik), Kevin Carrion Torrejon (74. Jan Luka Drüppel), Janus Gogoll (40. Jonas Kossmann), Luca Heinrichs, Marco Härtner (61. Christian Engeln) (77. Henrik Skodacek), Yannik Kehrmann, Benedikt Franke - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz

SV Haesen-Hochheide: Nico Drüen, Tarik Mustafa, Mustafa Sheren I. Fatah (58. Hersh Sindi), Remsad Sezairi, Berke Kayas, Mussa Tamr, Bilal Baytekin (46. Almir Thissen), Yasin Duman, Deldar Zakholy, Muhanad Muayad, Givara-Bachtiar Rashied - Trainer: Khaled Sein - Trainer: Omar Bashar Gamal

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 25

Tore: 1:0 Janus Gogoll (5.), 2:0 Benedikt Franke (26.), 3:0 Kai-Niklas Jahn (31.), 3:1 Yasin Duman (35.), 4:1 Kai-Niklas Jahn (51.), 5:1 Kevin Carrion Torrejon (68.), 6:1 Yannik Kehrmann (74.), 7:1 Benedikt Franke (84.)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II – SV Menzelen 2:4

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Florian Menzenbach, Justin Gellert (67. Philipp Peter Mertens), Sidan Lale, Jonas Händler, Lukas Moritz Remark, Tobias Zimmermanns, Sadin Hodzic, Almin Muminovic (46. Dzejlan Bisevac), Soner Cakmak (77. Aldin Mahmutovic), Musa Can Celik - Trainer: Andreas Oerschkes

SV Menzelen: Eloi Vives, Nick Kuhlmann, David Utzka (88. Fabio Keisers), Max Güllekes, Niklas Kiwitt, Niclas Kolkenbrock (85. Maximiliam Theis), Jamie Mark Pittschi, Luca Ackermann (93. Andreas Heide), Leon Kaußen (75. Tim Hebbering), Robin Brüggen, Tim Lange (62. Mario Alkämper) - Trainer: Frank Griesdorn

Schiedsrichter: Felix Bongards (Duisburg-Baerl) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Jamie Mark Pittschi (2. Eigentor), 1:1 Nick Kuhlmann (18.), 1:2 Niclas Kolkenbrock (20.), 1:3 Niclas Kolkenbrock (42.), 1:4 Luca Ackermann (74.), 2:4 Aldin Mahmutovic (80. Foulelfmeter)

Rot: Sidan Lale (79./FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II/Notbremse)

Rot: Lukas Moritz Remark (87./FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II/Nachgetreten)

Besondere Vorkommnisse: Mario Alkämper (SV Menzelen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (79.).



Rumelner TV – TV Asberg 2:2

Rumelner TV: Marcel Beckmann, Leon Seck, Tim Harenburg, Tim Vangenhassend, Anes Huskic, Florian Maul, Nick Hauptmann, Moritz Bergmann, Kevin Reiser (88. Philipp Kissel), Patrick Schlechtriem (56. Tobias Dolle), Kerem Sam (56. Elias Bergmann) - Trainer: Edis Bicic - Trainer: Günter Jager

TV Asberg: Thomas Wilbers, Oguzhan Alemdar (46. Danilo Gazija), Dominik Kischel, Max Marten (73. Joshua Noel Hoppe), Ozan Sengül, Sahlan Elcim (46. Alen Brajic), Lars Drauschke (69. Lennart Hessen), Mirza Mulaomerovic (88. Engin Lale), Tayfun Öztürk, Junior Holzum, Gökhan Öztürk - Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe

Schiedsrichter: Marlon Theissen (Budberg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Tayfun Öztürk (46.), 1:1 Tim Harenburg (72. Foulelfmeter), 2:1 Tobias Dolle (74.), 2:2 Alen Brajic (90.+3)

Rot: Tayfun Öztürk (90./TV Asberg/Beleidigung)



SV Schwafheim – FC Rumeln-Kaldenhausen 1:0

SV Schwafheim: Jan Germies, Danilo Serra, Linus Schlebusch, Julian Klingen, Marouan Ouennane, Christoph Pinske, Simon Kouam Kengne (56. Deniz Kaya), Lars Dickmann, Marius Dyka, Serkan Durak (90. Khalil Ekk), Aboubacar Fofana (66. Hussein Hamdan) - Trainer: Alessandro Vergaro

FC Rumeln-Kaldenhausen: Nick Theisejans, Nico Justin Olejniczak, Lars Ritthoff (45. Paul Gerdawischke), Jona Dietrich, Fabian-Lukas Embers (71. Tim Alexander Gordala), Marvin-Christian Rißmeyer (88. Luca Christian Boese), Chris Exner, Ben Ole van gen Haßend (74. Kubilay Emirhan Enis), Sven-Simon Becker, Jonah Siebert, Marco Falk

Schiedsrichter: Mike Kartheuser - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Christoph Pinske (75.)

Rot: Marouan Ouennane (55./SV Schwafheim/unsportlichkeit )



OSC Rheinhausen – FC Moers-Meerfeld 3:1

OSC Rheinhausen: Celalettin Cetinbalta, Philipp Jähnert, Erik Klaus, Mikail van der Linden, Batuhan Mutlu (45. Ali Emre Coban), Mateusz Glied (76. Mert-Sevket Kantarci), Orhan Altun, Kerim Can Inci (55. Tolga Sülü), Mikail Dilber, Fatih Aydin, Ugur Erdogan (81. Bünyamin Özdamar) - Trainer: Thomas Meyer - Trainer: Enes Celik

FC Moers-Meerfeld: Phillip Kmiec, Björn Diebels, Nico Herzog, Tim Küppers (65. Nadim Hajroussi), Kai Kunzel, Sven Kuinke (80. Tobias Tyszak), Cedric Oster (31. Jerome-Oliver Scharfeld), Kayodie Jacob Eniola, Kevin Hettkamp, Jan Gez (35. Jan Kunzel) (80. Jannis Schubert), Dustin Eichholz - Trainer: Fabian Scholz

Schiedsrichter: Markus Nebor - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Mikail Dilber (8.), 2:0 Mikail Dilber (25.), 2:1 Jerome-Oliver Scharfeld (45.+1), 3:1 Fatih Aydin (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

35. Spieltag

Do., 08.05.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 11.05.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim

So., 11.05.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen

So., 11.05.25 15:30 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - Rumelner TV

So., 11.05.25 15:30 Uhr VfB Homberg II - SV Budberg II



36. Spieltag

Do., 15.05.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Moers-Meerfeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - ESV Hohenbudberg

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 18.05.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Menzelen

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV

So., 18.05.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 18.05.25 15:30 Uhr Rumelner TV - VfB Homberg II

So., 18.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Haesen-Hochheide

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: