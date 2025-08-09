Kein Derbysieger in Kelheim - Sallach mit Last-Minute-Ausgleich

Am Samstag des 5. Spieltags in der Bezirksliga West standen zwei Partien auf dem Plan. Der SV Sallach empfing den SV Neufraunhofen und erkämpfte sich gegen den SVN in der letzten Minute der Nachspielzeit einen Punkt. Nach einer Freistoßflanke war es Markus Ganghofner, der den Ball über die Linie drückte.
In der zweiten Partie teilten sich der aktuelle Tabellenführer, der ATSV Kelheim, und der TSV Langquaid die Punkte in einem umkämpften, aber durchaus fairen Derby. Die Mannschaft von Trainer Matthias Eisenschreck ging zunächst in Rückstand, konnte die Partie aber zu ihren Gunsten drehen und war auf einem guten Weg die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Eine Viertelstunde vor Schluss erwies Stephan König seinem ATSV dann zusätzlich einen Bärendienst und sah die zweite gelbe Karte. Dies sollte aber für die Heimelf kein Problem darstellen - und so sicherte sich Kelheim durch den Treffer von Kamil Hein in der 83. Minute einen Punkt in Unterzahl.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Das war ein irres Spiel von uns. Das frühe 1:0 war eigentlich ein klares Abseitstor, daraufhin haben wir aber weiter gemacht und wieder gut ins Spiel gefunden. Wir haben uns heute viel vorgenommen, haben dann aber eigentlich alles vermissen lassen: wir waren unsauber im Passspiel, haben uns wenig bewegt und hatten keine Anspielstationen - was vielleicht auch den Temperaturen geschuldet war. Dann machen wir in der Nachspielzeit noch das 2:1 und wären mit dem Sieg sozusagen nochmal neu in die Saison gestartet. Die drei Punkte hätten uns sicherlich einen Push gegeben, doch dann bekommen wir in der letzten Aktion einen Ball nicht geklärt. Es gibt einen, durchaus fraglichen, Freistoß und daraufhin trifft der Gegner dann zum 2:2. Das beschreibt das Spiel heute eigentlich ganz gut. Es war ein gebrauchter Tag, die Punkte sind verschenkt - mehr gibt's dazu nicht zu sagen."
Markus Biersack (Trainer SV Sallach): "Es war eine wirklich ausgeglichene Partie heute. Unterm Strich war das Unentschieden für uns dann zum Schluss mit der letzten Aktion natürlich glücklich, allerdings hatten wir über 90 Minuten betrachtet die klareren Chancen. Neufraunhofen hatte im ersten Durchgang gute Gelegenheiten, aber In der zweiten Halbzeit waren wir etwas überlegen. Insgesamt betrachtet war es ein verdientes 2:2 - nach Chancen hätte es heuet auch 4:4 ausgehen können."
Christian Gottschalk (sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Insgesamt muss man sagen, war das ein verdientes Unentschieden heute. Nachdem wir mit 1:0 in Führung gegangen sind, müssen wir eigentlich das zweite Tor nachlegen, aber haben das nicht geschafft. Auch wenn es etwas bitter war, dass wir die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielen mussten, hatten wir kurz vor Schluss sogar noch die Chance auf den Sieg. Insgesamt war es aber ein typisches Derby, umkämpft, aber alles im Rahmen - und Langquaid hat heute auch guten Fußball gespielt. Also alles in allem ein gerechtes Unentschieden."