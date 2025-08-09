Kein Derbysieger in Kelheim - Sallach mit Last-Minute-Ausgleich

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Das war ein irres Spiel von uns. Das frühe 1:0 war eigentlich ein klares Abseitstor, daraufhin haben wir aber weiter gemacht und wieder gut ins Spiel gefunden. Wir haben uns heute viel vorgenommen, haben dann aber eigentlich alles vermissen lassen: wir waren unsauber im Passspiel, haben uns wenig bewegt und hatten keine Anspielstationen - was vielleicht auch den Temperaturen geschuldet war. Dann machen wir in der Nachspielzeit noch das 2:1 und wären mit dem Sieg sozusagen nochmal neu in die Saison gestartet. Die drei Punkte hätten uns sicherlich einen Push gegeben, doch dann bekommen wir in der letzten Aktion einen Ball nicht geklärt. Es gibt einen, durchaus fraglichen, Freistoß und daraufhin trifft der Gegner dann zum 2:2. Das beschreibt das Spiel heute eigentlich ganz gut. Es war ein gebrauchter Tag, die Punkte sind verschenkt - mehr gibt's dazu nicht zu sagen."

Markus Biersack (Trainer SV Sallach): "Es war eine wirklich ausgeglichene Partie heute. Unterm Strich war das Unentschieden für uns dann zum Schluss mit der letzten Aktion natürlich glücklich, allerdings hatten wir über 90 Minuten betrachtet die klareren Chancen. Neufraunhofen hatte im ersten Durchgang gute Gelegenheiten, aber In der zweiten Halbzeit waren wir etwas überlegen. Insgesamt betrachtet war es ein verdientes 2:2 - nach Chancen hätte es heuet auch 4:4 ausgehen können."