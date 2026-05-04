Kein Derby Charakter...

Das Derby gegen Schöndorf geht leider mit 0:1 verloren – damit bleibt der Abstiegskampf weiterhin spannend. Die Partie war von vielen Unterbrechungen geprägt. Besonders bitter: Der erste Schiedsrichterassistent musste aufgrund von Kreislaufproblemen das Spiel vorzeitig beenden. Aus dem Publikum sprang kurzerhand Maddox Rosner ein und half aus – vielen Dank dafür! Auch auf dem Platz gab es unschöne Szenen: Nach einem Zusammenprall am Kopf musste unser Max Hertel ausgewechselt werden und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gute Besserung, Max Hertel!

Zum Spiel selbst: Der erhoffte Derby-Charakter blieb weitgehend aus. Schöndorf stand tief und lauerte auf Konter, während Empor bemüht war, das Spiel zu kontrollieren – jedoch ohne wirklich gefährlich zu werden. Beide Teams neutralisierten sich größtenteils im Mittelfeld, wo viele Zweikämpfe stattfanden und kaum Spielfluss entstand. Chancen waren Mangelware, die Torhüter wurden fast ausschließlich nach Standardsituationen geprüft. Das entscheidende Tor fiel in der 74. Minute nach einer Ecke für Schöndorf. Empor stellte anschließend um, um mehr Offensivdruck zu erzeugen, doch ab der 80. Minute musste die Mannschaft in Unterzahl weiterspielen. Nach einer strittigen Entscheidung sah Niklas Winter als letzter Mann die rote Karte – nachdem er ins Stolpern geriet und in seinen Gegenspieler fiel.