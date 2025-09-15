Kein Déjà-vu in Tiengen

Das Gefühl, das gesehene Spiel schon einmal miterlebt zu haben, hielt sich hartnäckige 60 Minuten. Die erste Stunde war ein «copy & paste» des vergangenen Aufwärtsauftritt bei den Tiengenern. Vieles stimmte überein, angestossen wurde mit Verspätung, trotz guten Wetters wurde auf dem Kunstrasen gespielt und das Spiel wurde von Torabschlussarmut geprägt. Wobei zumindest letzterer Punkt diesmal nur auf die Gastmannschaft zutraf.

Die Vorzeichen für Andelsbach hätten schlechter nicht sein können. Ist der Kader durch langwierige Verletzungen schon arg geschmälert, so ist es umso bitterer, dass beim vergangenen Pokalerfolg gegen Bad Säckingen ein weiterer Kreuzbandriss dazu kam. Dass ein Spieler als Mittelstürmer startet und das Spiel als Innenverteidiger beendet, verdeutlicht eindrücklich, dass Andelsbach bereits nach 3 Spieltagen auf der letzten Rille fährt. Aufgrund dieses Umstands hätte man mit dem Ergebnis aus der letztjährigen Saison sicher gut leben können. Dass es nicht bei einem 0:0 bleiben sollte, zeichnete sich aber ab. Zwar konnten auch die Tiengener kaum gefährliche Kombinationen nach Vorne entwickeln, bei drei Lattentreffern loderte der Baum in Andelsbach Defensive trotzdem lichterloh. Dem Glück zum Dank, ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.