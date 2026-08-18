"Kein Bonusspiel": Hohkeppel fordert Drittligisten im Mittelrheinpokal

Auf Rudi González (li.) und Eintracht Hohkeppel wartet mit Fortuna Köln ein Drittligist in der ersten Pokalrunde. – Foto: LaBima

In der ersten Runde des Mittelrheinpokals kommt es am Samstag um 15:00 Uhr zu einem ungleichen Duell: Der Mittelrheinligist SV Eintracht Hohkeppel empfängt im Volksbank Parkstadion in Lindlar den Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln. Obwohl die Gäste als einer von drei Drittligisten im Wettbewerb die Favoritenrolle innehaben, träumt der ambitionierte Oberligist vor heimischem Publikum vom Coup.

Neben dem Klassenunterschied spricht auch der Rhythmus für die Mannschaft von Fortuna-Trainer Matthias Mink (59). Während die 3. Liga bereits zwei Spieltage absolviert hat – der Neuling startete mit einer knappen Niederlage und einem Unentschieden gegen Alemannia Aachen – befindet sich Hohkeppel noch in der Sommerpause und muss ohne vorheriges Pflichtspiel auf Wettkampfmodus schalten.

Brunetto: "Wollen eine Runde weiterkommen"

Hohkeppels Trainer Giuseppe Brunetto (53) geht die Aufgabe dennoch selbstbewusst an: „Die Vorfreude auf dieses Spiel ist natürlich extrem groß. Auch wenn es gegen einen Drittligisten geht, ist das für uns kein typisches ‚Bonusspiel‘ – denn wir wollen schlichtweg eine Runde weiterkommen.“ Seine Mannschaft befinde sich in sehr guter Verfassung. „Auch wenn das natürlich ein absolutes Riesenbrett ist, haben wir unsere Chancen und wollen diese ohne großes Prozentrechnen konsequent nutzen“, so der Coach.