„Kein Beinbruch“ – Moorenweis stolpert im Titelrennen Niederlage in Deisenhofen von Dieter Metzler · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Eichenau (in Schwarz). – Foto: Dieter Metzler

Der Kreisliga-Tabellenführer kassiert einen Dämpfer beim FC Deisenhofen III. Der Vorsprung könnte auf fünf Punkte schrumpfen.