„Kein Beinbruch“ – Moorenweis stolpert im Titelrennen

Wie schon Anfang April beim 0:4 in Weßling hat der TSV Moorenweis auch Ende April einen Dämpfer kassiert. Der Tabellenführer verlor am Donnerstagabend beim FC Deisenhofen III mit 2:4 und könnte damit fünf Spieltage vor Saisonende einen Teil seines Vorsprungs einbüßen. Sollte der SC Unterpfaffenhofen am Sonntag in Türkenfeld gewinnen, würde der Abstand auf fünf Punkte schrumpfen.
Die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert geriet nach knapp 20 Minuten durch Fabian Meyer in Rückstand. Auf dem Kunstrasenplatz fand Moorenweis aber die passende Antwort: Benedikt Dumhard glich praktisch im Gegenzug zum 1:1 aus. Noch vor der Pause musste der Spitzenreiter jedoch den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Jan Perez traf zum 2:1 für Deisenhofen. Nach Wiederanpfiff schraubten Jonas Herrmann und Fabian Meyer das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe. Elias Dietrich brachte den Tabellenführer per Foulelfmeter zwar noch einmal auf 2:4 heran, mehr ließ Deisenhofen aber nicht zu.
„Die Niederlage ist kein Beinbruch“, sagte TSV-Sprecher Andreas Otter nach dem Spiel. „Wir haben alles noch im Griff.“ (Dieter Metzler)