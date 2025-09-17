„Kein Beinbruch“ - Ingolstadt II bezwingt Primus Stadeln mit 3:0

Für eine kleine Überraschung sorgen konnte der FC Ingolstadt II beim favorisierten FSV Stadeln im heutigen Nachholspiel der Bayernliga Nord. Bereits nach fünf Minuten ging die Heimelf durch Micah Ham in Führung. Nach einem individuellen Fehler in der Defensive schraubten die Schanzer das Ergebnis auf 2:0 durch Edis Bakic in die Höhe (27.). Trotz Roter Karte für Ingolstadt in der 37. Spielminute konnte Stadeln auch im zweiten Durchgang keinen Profit aus der Überhahl schlagen und musste in der Nachspielzeit der Partie noch den Treffer zum 3:0-Endstand durch Kilian Michelnach hinnehmen.



Manfred Dedaj, Trainer FSV Stadeln: „Gleich am Anfang der Partie gerieten wir mit 1:0 in Rückstand, weil wir vielleicht gedanklich noch nicht richtig auf dem Platz waren. Danach fanden wir zwar etwas besser ins Spiel, kassierten durch einen individuellen Fehler aber postwendend das 2:0. Die Jungs haben trotzdem nicht aufgegeben und versucht, sich in die Partie zurückzukämpfen. Teilweise waren wir dann auch mehr am Drücker und hatten den Anschlusstreffer auf dem Fuß, der uns leider nicht gelingen wollte. Nach der Roten Karte für Ingolstadt hatten wir mehr Ballbesitz und haben auch offensiv gewechselt, um den Turnaround noch zu schaffen. Kurz vor Schluss kassierten wir dann noch das 3:0, was aber passieren kann, wenn man alles versucht und die Chancen nicht nutzen kann. Trotzdem ist die Niederlage heute kein Beinbruch. Die Jungs haben bis zur letzten Minute alles gegeben, was mir wirklich sehr imponiert. Wir stehen wieder auf und geben weiter Gas im Training und vor allem haben wir weiterhin richtig Freude am Spiel.“