"Kein Beinbruch": 1. FC Frankfurt verliert zum Auftakt mit 0:3

Als Hauptursache machte Kloß die fehlende Effizienz in der Offensive sowie Fehler im Defensivverhalten aus: „Wir haben es einfach nicht geschafft, in den richtigen Momenten, zu den richtigen Zeitpunkten einfach unsere Chancen zu nutzen, die wir hatten, und haben den Gegner dann immer wieder zu Torabschlüssen eingeladen.“

Am ersten Spieltag gerieten die Frankfurter Hausherren in der 34. Minute durch einen Treffer von Carlo Purrucker mit 0:1 ins Hintertreffen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Tim Lehmann in der dritten Minute der Nachspielzeit (45.+3) auf 0:2. Der Frankfurter Trainer Sascha Kloß fand gegenüber FuPa klare Worte für den Auftritt seiner Mannschaft und ordnete die Niederlage sachlich ein: „0:3 zum Saisonstart zu Hause zu verlieren, muss man im Endeffekt auch sagen, geht auch vom Ergebnis her, denke ich, so in Ordnung.“

Reaktion nach der Pause bleibt unbelohnt

Der späte Gegentreffer vor dem Seitenwechsel hinterließ unbestritten Spuren bei den Gastgebern. „Das 2:0 kurz vor Halbzeitpfiff war das schon ein kleiner Genickbruch, wir haben trotzdem noch mal eine gute Reaktion in der Halbzeit gezeigt“, analysierte der Coach. Doch auch im zweiten Durchgang fehlte das nötige Abschlussglück für Frankfurt.

Die Gäste blieben hingegen effektiv. In der 80. Minute sorgte Tidjane Rafael Sousa Balde mit dem Tor zum 0:3 für die endgültige Entscheidung. Kloß haderte mit den vergebenen Gelegenheiten seiner Elf nach dem Seitenwechsel: „Wir haben zwei Riesenchancen nach der Halbzeit, machen halt wieder kein Tor, und dann sind wir hinten raus mit dem 0:3 bedient.“

Der Blick richtet sich nach vorn

Trotz des enttäuschenden Resultats zum Saisonstart möchte der Trainer des 1. FC Frankfurt keine Unruhe aufkommen lassen. Er fordert stattdessen eine schnelle Aufarbeitung, um wieder in die Spur zu finden: „Wir müssen jetzt in Richtung nächste Woche schauen, um dort zu punkten.“ Den Fehlstart schätzte er abschließend besonnen und pragmatisch ein: „Ist aber auch kein Beinbruch im ersten Spiel. Da werden wir nicht von sterben.“ Die Chance auf Wiedergutmachung und die ersten Punkte der Saison bietet sich bereits am 2. Spieltag. Am Sonntag, den 16. August 2026, tritt der 1. FC Frankfurt um 14 Uhr auswärts beim SC Freital an.