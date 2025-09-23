Der 10. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte alles, was das Fußballherz begehrt: packende Topduelle, spektakuläre Aufholjagden und richtungsweisende Partien im Tabellenkeller. Spitzenreiter VfL Oythe behauptete seine Vormachtstellung in einem echten Krimi beim SV Thüle, während Verfolger RW Damme souverän drei Punkte aus Molbergen entführte. Auch Aufsteiger Schwarz-Weiß Osterfeine sorgte mit einem Last-Minute-Sieg in Bethen erneut für Furore und mischt weiter oben mit. Am anderen Ende der Tabelle lieferten sich die Kellerkinder packende Kämpfe, doch ein Befreiungsschlag blieb sowohl Goldenstedt, Visbek als auch Brockdorf verwehrt.

Aufsteiger SW Osterfeine bleibt die Überraschung der Saison und gewann ein packendes Duell in Bethen mit 3:2. Besonders die Offensive um den treffsicheren Sturm überzeugte erneut. Bethen stemmte sich mit großem Einsatz gegen die Niederlage, wurde aber nicht belohnt. Trotz starker Aufholjagd wurden die Gastgeber quasi mit dem Schlusspfiff noch geschockt. Osterfeine springt durch den Sieg auf Tuchfühlung zu den oberen Plätzen.

RW Damme zeigte sich nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen stabil und gewann souverän in Molbergen. Die Hausherren hatten zwar ihre Chancen, scheiterten jedoch an der eigenen Abschlussschwäche. Mit dem Sieg festigt Damme Rang zwei in der Tabelle. Molbergen hingegen gelang es nicht sich weiter in Richtung Spitzengruppe zu schrauben.

Im Topspiel des Spieltages setzte sich Tabellenführer VfL Oythe knapp mit 2:1 beim starken SV Thüle durch. Die Gastgeber hielten die Partie lange offen, mussten sich aber der individuellen Klasse Oythe’s geschlagen geben. Für Oythe war es ein weiterer Beweis der Meisterschaftsambitionen. Thüle hingegen verpasst es, näher an die Spitze heranzurücken.

In einem umkämpften Spiel kam Amasya Spor Lohne zu einem Achtungserfolg gegen den Favoriten aus Friesoythe. Zwar dominierte Hansa über weite Strecken, doch die Defensive der Hausherren stand sicher. Mit dem Punktgewinn hält Lohne zumindest Anschluss an die Konkurrenz im Abstiegskampf. Friesoythe dagegen verpasste es, oben richtig Druck zu machen.

Das Kellerduell endete mit einer Punkteteilung, die keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft. Goldenstedt ging mutig in die Partie, Lutten konnte Partie drehen, gelang es aber nicht den Sieg über moralstarke Hausherren über die Zeit zu bringen. Vor allem Goldenstedt hätte den Sieg dringend gebraucht, um den Anschluss an das rettende Ufer herzustellen.

Eine spektakuläre Partie erlebten die Zuschauer in Altenoythe, wo der FC Lastrup mit 4:3 die Oberhand behielt. Die Gastgeber kamen lange Zeit gar nicht in die Partie und lagen bis zur 74. Minute auf einmal unerwartet mit 0:4 zurück. Zwar startete der SVA dann eine Aufholjagd, zum Punktgewinn reicht es aber dennoch nicht. Altenoythe bleibt zwar oben dran, verpasste aber den Sprung auf Platz zwei.

Petersdorf konnte sich mit einem verdienten 3:1-Heimsieg gegen Höltinghausen ins Mittelfeld der Tabelle vorkämpfen. Die Mannschaft überzeugte mit viel Tempo und Spielwitz. Höltinghausen dagegen leistete sich erneut zu viele einfache Fehler in der Defensive. Mit dem Sieg zieht der SVP an Höltinghausen vorbei – beide Teams stehen nun bei 13 Punkten.