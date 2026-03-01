Kein Befreiungsschlag beim FC Neustadt

Dem neuen Mann an der Seitenlinie war die Enttäuschung nach dem Schlusspfiff anzuhören. "Wenn die Emotionen nach dem Spiel abfallen und das Ergebnis nicht nach Wunsch ausgefallen bist, dann tut man sich einfach schwer", skizzierte Fabian Gamp seine Gefühlslage nach der Niederlage. Doch allzu lange hielt er sich mit dieser Trübnis nicht auf. Noch auf dem Rasen scharte er seine Spieler um sich. In wenigen Sätzen verarbeitete er dort das Geschehene und richtete den Blick sogleich wieder nach vorn. "Wir lassen die Köpfe nicht hängen, auch wenn dies ein echter Genickschlag war", betonte der Übungsleiter. Natürlich habe man sich den Start nach der Winterpause anders ausgemalt, gleichzeitig verbot er sich selbst und seiner Mannschaft, diese Partie zu hoch zu hängen. "Wir werden weiter hart arbeiten." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.