Kein Auslaufen

Der SVR-Trainer bezieht sich mit seiner Aussage auf die schwache Rückserie, in der seiner Mannschaft nach einer beeindruckenden Vorrunde sportlich nicht mehr viel gelingen will. Für den 34-Jährigen, der seit kurzem obendrein 1. Vorsitzender des SV Rohrbach/S. ist, ist die Leistungsdelle keine allzu große Überraschung, wie er erläutert: "Wie ich schon Ende des vergangenen Jahres gesagt habe, wurden wir in der Vorrunde von dem ein oder anderen Gegner unterschätzt."

Davon ist heuer nichts mehr zu sehen. Als jüngstes Beispiel dient die 1:3-Niederlage in Daisbach am vergangenen Sonntag. "Die sind in jeden Zweikampf reingeflogen, man hat einfach gemerkt, um was es für sie geht", beobachtete Feßenbecker. Gleichzeitig fehlte es seinen Jungs an Fortune: "Bälle, die in der Vorrunde im Tor landeten, fliegen aktuell halt gegen die Latte und die Schiedsrichterentscheidungen fielen vorsichtig ausgedrückt nicht gerade allzu oft für uns aus." Das soll aber nicht als Ausrede gelten, wie er betont, "die Niederlage haben wir uns schon selbst zuzuschreiben."