Kein Aufstieg trotz Höhenflug?! Das sind die Gründe...

Dabei ist die aktuelle Form der Mannschaft von Trainer Philipp Kiebert beeindruckend: Neun Siege aus den letzten zehn Spielen, im Kalenderjahr 2026 noch ungeschlagen – Ohratal hat sich mit einem echten Lauf an die Spitze katapultiert. Umso überraschender kommt die nun veröffentlichte Entscheidung des Vereins.
„Der FSV 06 Ohratal e.V. hat sich nach intensiver interner Abstimmung dazu entschieden, ein mögliches Aufstiegsrecht aus der Landesklasse Staffel 3 in die Thüringenliga in dieser Saison nicht wahrzunehmen.
Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Grundsätzlich ist es weiterhin unser klares Ziel, mittelfristig in Thüringens höchste Spielklasse zurückzukehren. Ein solcher Schritt soll jedoch aus unserer Sicht nachhaltig und strukturell gefestigt erfolgen.
Aktuell sehen wir hierfür noch nicht die notwendigen Voraussetzungen im gesamten Vereinsgefüge. Insbesondere im Bereich des Unterbaus besteht derzeit Entwicklungsbedarf. Unsere zweite Mannschaft spielt nach dem Rückzug aus der Kreisoberliga momentan in der Kreisklasse, wodurch eine wichtige sportliche Grundlage für die langfristige Etablierung in höheren Spielklassen fehlt. Wir sind jedoch zuversichtlich, diese Struktur in den kommenden Jahren wieder gezielt aufzubauen und zu stärken.
Ein weiterer zentraler Fokus liegt auf der Integration unserer Nachwuchsspieler aus dem Jugendbereich von Ohrange United in den Männerbereich und damit in den Stammverein. Diese Entwicklung sehen wir als entscheidenden Baustein für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft unseres Vereins.
Nach sorgfältiger Abwägung aller sportlichen, strukturellen und organisatorischen Aspekte sowie in enger Abstimmung mit Trainern und Spielern sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass der Verzicht auf einen möglichen Aufstieg in der aktuellen Situation der richtige Schritt für den FSV 06 Ohratal e.V. ist.
Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, Partnern und Fans für ihr Verständnis und ihre kontinuierliche Unterstützung auf unserem gemeinsamen Weg.Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, Partnern und Fans für ihr Verständnis und ihre kontinuierliche Unterstützung auf unserem gemeinsamen Weg."
Der FSV 06 Ohratal war in der Vergangenheit bereits drei Mal in der Thüringenliga vertreten, konnte sich dort jedoch nie länger als maximal zwei Spielzeiten halten. Zuletzt spielte der Verein in der Saison 2023/24 in Thüringens höchster Spielklasse und belegte damals den 15. Tabellenplatz.
Nun scheint klar: Der sportliche Aufschwung soll diesmal auf einem stabileren Fundament stehen – auch wenn das bedeutet, einen möglichen Aufstieg vorerst bewusst verstreichen zu lassen.