Kein Aufstieg trotz Höhenflug?! Das sind die Gründe... Der FSV 06 Ohratal sorgt aktuell sportlich für Schlagzeilen – und nun auch abseits des Platzes. Der Tabellenführer der Landesklasse Staffel 3 spielt eine herausragende Rückrunde und hat beste Chancen auf die Meisterschaft. Doch selbst im Erfolgsfall wird der Verein nicht in die Thüringenliga aufsteigen. von FuPa Thüringen / PM Ohratal · 01.05.2026, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: R.Frank

Dabei ist die aktuelle Form der Mannschaft von Trainer Philipp Kiebert beeindruckend: Neun Siege aus den letzten zehn Spielen, im Kalenderjahr 2026 noch ungeschlagen – Ohratal hat sich mit einem echten Lauf an die Spitze katapultiert. Umso überraschender kommt die nun veröffentlichte Entscheidung des Vereins.

In einer Mitteilung an FuPa Thüringen erklärte der Klub... „Der FSV 06 Ohratal e.V. hat sich nach intensiver interner Abstimmung dazu entschieden, ein mögliches Aufstiegsrecht aus der Landesklasse Staffel 3 in die Thüringenliga in dieser Saison nicht wahrzunehmen. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Grundsätzlich ist es weiterhin unser klares Ziel, mittelfristig in Thüringens höchste Spielklasse zurückzukehren. Ein solcher Schritt soll jedoch aus unserer Sicht nachhaltig und strukturell gefestigt erfolgen.

Aktuell sehen wir hierfür noch nicht die notwendigen Voraussetzungen im gesamten Vereinsgefüge. Insbesondere im Bereich des Unterbaus besteht derzeit Entwicklungsbedarf. Unsere zweite Mannschaft spielt nach dem Rückzug aus der Kreisoberliga momentan in der Kreisklasse, wodurch eine wichtige sportliche Grundlage für die langfristige Etablierung in höheren Spielklassen fehlt. Wir sind jedoch zuversichtlich, diese Struktur in den kommenden Jahren wieder gezielt aufzubauen und zu stärken. Ein weiterer zentraler Fokus liegt auf der Integration unserer Nachwuchsspieler aus dem Jugendbereich von Ohrange United in den Männerbereich und damit in den Stammverein. Diese Entwicklung sehen wir als entscheidenden Baustein für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft unseres Vereins.