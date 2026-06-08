Kein Aufstieg in diesem Jahr – Niederroth verliert Relegation deutlich

Letzte Anweisungen: Spielertrainer Dominic Reisner geht jetzt auf große Fahrt. – Foto: Habschied

Die 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel lastete schwer auf den Niederrother Fußballern. Aber eine Resthoffnung blieb. Diese schwand gestern jedoch schnell: Nach nur zwölf Minuten brachte Niels Schneider Moosach-Hartmannshofen in Führung. Damit musste Niederroth schon drei Tore wettmachen.

Das kleine Fußballwunder ist ausgeblieben: Die Kreisklassen-Fußballer des SV Niederroth verloren am gestrigen Sonntag auch das Relegationsrückspiel gegen den TSV Moosach-Hartmannshofen, diesmal glatt 1:5 (1:2). Schon das Hinspiel in Niederroth war mit 5:3 an die Münchner gegangen. Moosach-Hartmannshofen hält damit die Kreisliga, der SV Niederroth muss auch in der kommenden Saison 2026/27 in der Kreisklasse antreten.

Letzter Auftritt für den Trainer misslingt

Fangen wir mal damit an, dachte sich Dominic Reisner: Der Niederrother Spielertrainer passte seinem Sturmkollegen Mateo Velic den Ball in den Lauf, Velic zog früh und überraschend ab: 1:1. (31.). Doch nur drei Minuten später gelang Schneider sein zweites Tor. Mit 2:1 für die Gastgeber ging es in die Pause.

Jonas Seifert (51.), nochmals Schneider (67.) und Elias Lovasy (81.) schraubten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit in die Höhe. So ging der letzte Auftritt für Dominic Reisner in seiner Funktion als Niederrother Spielertrainer klar verloren. Reisner erfüllt sich einen Traum und geht auf Weltreise, sein Bruder Daniel bleibt Co-Trainer. Neuer Chef wird Serhat Akdogan vom TSV Reichertshausen, den man im Landkreis Dachau noch gut aus seiner aktiven Zeit beim TSV Indersdorf kennt.

Moosach war gestern voll da, gewann auch das zweite Relegationsspiel hochverdient. Allerdings profitierten die Münchner immer wieder von haarsträubenden Abwehrfehlern der Niederrother. „Wir hauen uns die Dinger selber rein, von den zehn Gegentoren, die wir jetzt in den beiden Spielen bekommen haben, waren sieben oder acht eigenverschuldet“, so SVN-Co-Trainer Daniel Reisner, der die faire Spielweise des Gegners nicht unerwähnt lassen wollte und Moosach natürlich gern zum Klassenerhalt in der Kreisliga gratulierte.

Auch Riedmoos schafft den Aufstieg nicht

Auch der SV Riedmoos hat den Sprung in die Kreisliga verpasst. Der Tabellenvize der Kreisklasse München 2 gewann das Relegationsrückspiel gestern beim Kreisligisten Feldmoching zwar 2:1, weil aber das Hinspiel 0:3 verloren gegangen war, bleibt Riedmoos in der Kreisklasse. Die Tore gestern erzielten Goran Trajanovski und Luis Aigner, für Feldmoching traf Kristian Zirdum.