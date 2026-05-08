Kein Aufstieg! Darum verzichtet SCHOTT auf die Oberliga...

– Foto: Marcel Junghanns

Nach langen internen Beratungen fiel beim aktuellen Tabellenführer die schwere Entscheidung, den sportlich möglichen Schritt nicht zu gehen. Für den Abteilungsleiter Fußball Robert Gering steht dabei vor allem ein Punkt im Mittelpunkt: die wirtschaftliche Vernunft.

Noch in der vergangenen Woche hatte der Verein gemeinsam mit dem NOFV die Rahmenbedingungen für eine mögliche Oberliga-Saison geprüft. Dabei seien unter anderem die Platz- und Sicherheitsanforderungen thematisiert worden. „Letzten Dienstag war nochmal ein Vertreter vom NOFV da und hat sich die Platz- und Rahmenbedingungen angeschaut. Wir müssten wohl mit drei Sicherheitsspielen rechnen, die gegebenenfalls sogar im Amateurstadion ausgetragen werden müssten“, so Gering. Hinzu komme die besondere Situation in Jena. „Man muss auch betrachten, dass Vereine zu uns kommen und es dort möglicherweise Rivalitäten zwischen Zeiss-Fans und anderen Fangruppen gibt.“

„Die Entscheidung ist gefallen. Wir haben nochmal lange hin und her überlegt“, erklärte Gering gegenüber FuPa Thüringen. „Der Hauptgrund ist der finanzielle Aspekt. Wir hätten es den Jungs und dem Trainer sportlich gegönnt, aber das Wagnis ist eine Nummer zu groß.“

Dabei sieht Gering die Konkurrenzsituation in der Saalestadt als zusätzlichen erschwerenden Faktor. „Die Sonderstellung in Jena ist, dass die Sponsoren sich beim FC Carl Zeiss und bei den Basketballer engagieren, die auch nächstes Jahr in der Bundesiga spielen. Dort tummeln sich die großen Geldgeber. Man müsste schon einen Verrückten finden, der uns in irgendeiner Weise pushen würde.“

Für den Verein hätte der Aufstieg enorme finanzielle und organisatorische Belastungen bedeutet. „Am Ende ist es ein Himmelfahrtskommando“, sagt Gering offen. Um die zusätzlichen Kosten stemmen zu können, hätte der Klub an anderer Stelle sparen müssen – ein Schritt, den die Verantwortlichen vermeiden wollten. „Leider haben wir keinen Sponsor gefunden, der eine große Summe für dieses Abenteuer freigemacht hätte.“

Kader bleibt zusammen – Ziel Oberliga bleibt bestehen

Trotz der Entscheidung blickt der Verein sportlich positiv in die Zukunft. Der Großteil der Mannschaft soll zusammenbleiben. „Die Zusage für die kommende Saison haben 98 Prozent des Kaders gegeben. Wir bleiben im Rahmen zusammen“, erklärt Gering. Lediglich Benno Walter wird den Verein aller Voraussicht nach verlassen. „Er hat Angebote und wird diese aus der Regionalliga sicher auch nutzen. Er ist ein junger Spieler und soll diese Chance auch nutzen dürfen.“

Auch wenn der mögliche Nichtaufstieg Spuren hinterlassen dürfte, will SCHOTT weiter ambitioniert bleiben. „Vermutlich wird es wegen des Nichtaufstiegs erstmal einen kleinen Knick geben, weil natürlich Enttäuschung mitspielt. Vielleicht sieht es nach dem Malle-Wochenende aber schon wieder anders aus“, sagt Gering mit einem Schmunzeln mit Blick auf die Zeit nach dem letzten Saisonspiel.

In der Meisterschaft sieht der Abteilungsleiter weiterhin gute Chancen. Gleichzeitig soll der Verein kontinuierlich weiterentwickelt werden. „Wir arbeiten trotzdem weiter daran, oben mitzuspielen. Vielleicht tut sich irgendwann die eine oder andere Tür auf. Das Ziel bleibt auch irgendwann wieder die Oberliga.“

Grundsätzlich sieht Gering aber auch die Verbände in der Pflicht, die Attraktivität der Oberliga zu erhöhen. „Für mich bleibt die Oberliga ein Sprungbrett in die Regionalliga. Aber man muss sich Gedanken machen, ob die Attraktivität der Liga verbessert werden kann – vielleicht auch durch eine andere Verteilung von DFB-Geldern oder finanzielle Anreize für die Meister der Landesverbände.“ Die zunehmenden Aufstiegsverzichte seien aus seiner Sicht ein deutliches Signal: „Diese Verzichte haben eine Ursache – darüber müssen sich die Verantwortlichen Gedanken machen.“

Stolz auf die Saison trotz schwerer Entscheidung

Bei aller Enttäuschung überwiegt beim SV SCHOTT Jena dennoch auch Stolz auf die bislang außergewöhnliche Saison. „Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir spielen eine überragende Saison, die in der Geschichte des SV SCHOTT ihren Stempel hinterlassen wird. Das weinende Auge ist natürlich, dass wir den Aufstieg nicht hinbekommen.“

Am Ende habe der Gesamtverein Priorität. „Wir haben noch 14 weitere Abteilungen, die ebenfalls etwas vom Vereinskuchen abbekommen müssen. Außerdem investieren wir viel Zeit und Energie in den Nachwuchs.“ So steht unter anderem der mögliche Aufstieg der A-Junioren in die Regionalliga bevor. Auch die Tischtennis-Abteilung spielte zuletzt noch in der Bundesliga. „Man muss realistisch bleiben. In einem breitensportgeführten Verein ist das alles nochmal schwieriger.“

Deshalb sei die Entscheidung letztlich auch eine Entscheidung für Stabilität und Nachhaltigkeit gewesen. „Wir haben einen gesunden Haushalt – und der soll auch auf gesunden Füßen bleiben.“