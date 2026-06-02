Kein Aufsteiger in die B-Liga Odenwald

Damit bot sich für den Zweiten, VfL Michelstadt III, die Chance zum Aufstieg. Doch die Dritte des VfL wäre auf die zweite Mannschaft in der B-Liga angewiesen gewesen und die wiederum auf die Erste in der A-Liga. Beide hätten aufsteigen müssen, denn beim Hessischen Fußball-Verband ist es grundsätzlich nicht erlaubt, dass zwei Mannschaften desselben Vereins in der gleichen Spielklasse gegeneinander antreten. Ausnahme: Es handelt sich um die niedrigste Liga. Doch sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft verpassten den Aufstieg, weshalb auch die Dritte in der kommenden Saison in der C-Liga bleibt.