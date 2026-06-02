Kein Aufsteiger in die B-Liga Odenwald

Odenwaldkeis . Sogar in den Regionalligen ist es üblich, dass die Meister nicht zwingend aufsteigen. Hier ist das aber unfreiwillig: Lok Leipzig verlor kürzlich in der Relegation gegen die Würzburger Kickers, die in der kommenden Saison in der Dritten Liga antreten. In der C-Liga Odenwald hat es andere Gründe, warum keine Mannschaft den Gang in die B-Liga antritt.
Meister TSV Höchst III sicherte sich das Aufstiegsrecht, doch die Höchster verzichten. Spielertrainer Tobias Eisenhauer begründete: „Der Gesamtkader wird einen Tick kleiner und entsprechend sind wir auf das Neunerfeld angewiesen – vor allem, wenn beide Mannschaften auswärts spielen.“
Damit bot sich für den Zweiten, VfL Michelstadt III, die Chance zum Aufstieg. Doch die Dritte des VfL wäre auf die zweite Mannschaft in der B-Liga angewiesen gewesen und die wiederum auf die Erste in der A-Liga. Beide hätten aufsteigen müssen, denn beim Hessischen Fußball-Verband ist es grundsätzlich nicht erlaubt, dass zwei Mannschaften desselben Vereins in der gleichen Spielklasse gegeneinander antreten. Ausnahme: Es handelt sich um die niedrigste Liga. Doch sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft verpassten den Aufstieg, weshalb auch die Dritte in der kommenden Saison in der C-Liga bleibt.
Der Dritte, die SG Nieder-Kainsbach II, verzichtete wiederum auf den Aufstieg. Die viertplatzierte SSV Brensbach III durfte wegen einer anderen Regel des Hessischen Fußball-Verbands nicht aufsteigen. Gerd Brechenser, Klassenleiter der C- und B-Liga Odenwaldkreis, erklärte: „Die SSV Brensbach lll spielte fünfmal im Spielsystem ‚Bernhardt‘ und verlor damit das Aufstiegsrecht.“
Das Spielsystem „Bernhardt“ ist eine alternative Spielform im Amateurfußball, die vor allem in unteren Kreisligen zum Einsatz kommt. Dabei spielen die Mannschaften mit jeweils neun Spielern und zweimal 35 Minuten. Es wurde entwickelt, um Vereinen entgegenzukommen, die Schwierigkeiten haben, wöchentlich elf Spieler aufzubieten. Vereine können es bis spätestens 48 Stunden vor Anpfiff beim Klassenleiter anmelden.
Der Fünfte im Bunde, die SG Vielbrunn/Würzberg, darf ebenfalls nicht aufsteigen, weil die erste Mannschaft, wie die Reserve der Michelstädter, in der Kreisliga B antritt.