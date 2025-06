Kein Aufsteiger im Einsatz: Neue Verbandsliga-Saison startet mit Derby

In den vergangenen Jahren war die Eröffnung der neuen Verbandsliga-Saison jeweils einem Aufsteiger vorbehalten. So etwa auch im vergangenen Sommer, als der VfB Merseburg zum Auftakt der Spielzeit den SSC Weißenfels zu Gast hatte. In diesem Jahr aber weicht der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) von diesem Grundsatz ab.