Kein Aprilscherz: Trainer-Beben bei den Füchsen

Für Haubitz ist es ein bitteres Ende bei seinem Herzensverein. Als Spieler avancierte der heute 36-Jährige bei den Füchsen zum Kultstürmer, traf in der Berlin-Liga fast 100 Mal. In der Oberliga war er für Fürstenwalde, LFC, Preussen und die Füchse aktiv und erzielte zwischen 2008 und 2011 insgesamt 28 Treffer. Seine fußballerische Ausbildung genoss er bei Union Berlin und Tasmania Berlin.

So., 30.03.2025, 14:00 Uhr

In einer früheren Version dieses Artikels haben wir berichtet, dass Steven Haubitz und Sascha Schrödter entlassen wurden. Dies ist laut Verein nicht korrekt. Der Verein stellte über Social Media klar, dass beide Trainer ihr Amt aus eigenem Wunsch niedergelegt haben. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Nach seiner aktiven Karriere startete Haubitz 2022 seine Trainerlaufbahn bei den Füchsen, zunächst als Interimslösung nach dem Abgang von Ümit Ergidi in der Hinrunde der Saison 2022/23. Im Jahr darauf übernahm er schließlich den Cheftrainerposten von Mario Reichel. In der Berlin-Liga verbuchte er als hauptverantwortlicher Coach 29 Siege, 15 Unentschieden und 12 Niederlagen – doch der ausbleibende Erfolg in dieser Saison wurde ihm nun zum Verhängnis.

Wie es nun bei den Reinickendorfern weitergeht, ist offen. Der Verein hält sich bislang bedeckt, doch eine schnelle Nachfolgeregelung dürfte im Aufstiegskampf oberste Priorität haben. Wer übernimmt das Ruder? Die kommenden Tage dürften Klarheit bringen!