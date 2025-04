Kein Aprilscherz: Landesligist trennt sich sofort vom Trainer

Vor einer Woche gab die SG Bettringen bekannt, dass Robert Bäumel die in der Fußball-Landesliga, Staffel 2, spielende erste Mannschaft aus beruflichen Gründen nur noch bis zum Saisonende coachen wird. Eine Woche später steht nun fest: Die Zusammenarbeit wird vorzeitig beendet, die Bettringer haben sich von Bäumel getrennt. Zu diesem Schritt sahen sich die Verantwortlichen der SGB-Fußballabteilung nach der 1:2-Heimniederlage im Kellerduell gegen den Tabellennachbarn SV Darmsheim am Sonntag nun gezwungen.

„Leider hat es in dieser Konstellation nicht wie gewünscht geklappt“, sagt Sebastian Sorg. „Unser Ziel war es, gemeinsam mit Robert Bäumel die Klasse zu halten. Jetzt stehen wir alle in der Verantwortung, das zu zeigen, was wir uns vorgenommen haben“, so der Sportliche Leiter der SGB weiter.