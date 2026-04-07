„Kein Angsthasen-Fußball“: Hansa Rostock in Verl unter Zugzwang

Dadurch rücken die Aufstiegsränge zunächst in große Distanz, zumal die direkten Konkurrenten FC Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen ihre Spiele gewinnen konnten. Trainer Daniel Brinkmann ist sich der prekären Tabellensituation als aktueller Sechster mit 53 Punkten bewusst und sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Wir haben uns jetzt selber natürlich keinen Gefallen damit getan, dass wir das Heimspiel nicht gewinnen konnten. Dementsprechend stehen wir morgen deutlich mehr unter Druck.“

Es war ein schmerzhafter Dämpfer für den F.C. Hansa Rostock: Nach einer starken Serie von fünf Spielen ohne Niederlage verlor die Mannschaft am vergangenen Wochenende vor heimischer Kulisse mit 2:3 gegen Viktoria Köln. Die späten Tore von David Hummel und Andreas Voglsammer reichten am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Die schnelle Chance zur Wiedergutmachung

Trotz des immensen Drucks gibt sich der Coach kämpferisch und sieht in der englischen Woche einen großen psychologischen Vorteil. „Da bin ich froh drüber. Das ist so ein bisschen das positive Los des Fußballers“, erklärte Brinkmann. „Ein Olympionik, der nicht abliefert, wenn es gefragt ist, muss vier Jahre warten. Und wir haben die Chance, jetzt drei Tage später wieder etwas geradezurücken."“

Die Rostocker haben in der Rückrunde bereits eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Elite der Liga schlagen können: Siege gegen den SV Wehen Wiesbaden, den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen sowie Punktgewinne gegen Energie Cottbus und den Tabellenführer VfL Osnabrück untermauern diesen Anspruch.

Offensive Gefahr aus Verl

Mit dem SC Verl wartet nun der Tabellenvierte, der zuletzt beim 0:1 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball ebenfalls überraschend Federn im Aufstiegskampf ließ und bei 54 Zählern steht.

Brinkmann warnt eindringlich vor der Qualität der Hausherren: „Verl ist eine Mannschaft, die extreme Qualitäten im Ballbesitzspiel gerade hat.“ Tatsächlich dominieren die Verler die Liga mit durchschnittlich 66,8 Prozent Ballbesitz und erzielen mit 2,3 Treffern die meisten Tore pro Spiel.

Besonders Offensivakteur Berkan Taz, der Top-Vorlagengeber der Liga, sorgt immer wieder für höchste Gefahr. Gleichzeitig zeigt sich der SC Verl in der Rückrunde angreifbar und kassierte bereits fünf Niederlagen, das sind mehr als doppelt so viele wie in der gesamten Hinrunde.

Mit Mut und Gegenpressing zum Erfolg

Um diese defensiven Schwächen der Verler auszunutzen, fordert der Hansa-Trainer einen mutigen Auftritt seiner Elf. „Ich möchte trotzdem, dass wir da positiv nach Verl fahren, dass wir mutig sind, und wir wollen keinen Angsthasen-Fußball spielen“, gab Brinkmann die Marschroute vor.

Er erwartet ein intensives Duell: „Ich glaube, es wird ein Spiel, wo beide Mannschaften aktiv sein wollen, wo beide Mannschaften gerne den Ball haben wollen. Wenn sie den Ball nicht haben, sind beide dafür bekannt, dass sie sich den Ball wiederholen. Das heißt, im Gegenpressing recht stabil sind.“

Schon das rasante Hinspiel, das nach Toren von Florian Carstens und last-minute Treffer von Christian Kinsombi mit einem 2:2-Unentschieden endete, bewies die Offensivkraft beider Teams.

Charaktertest für die Kogge

Für den F.C. Hansa Rostock geht es am morgigen Mittwochabend um weitaus mehr als nur drei Punkte auf dem Rasen. Im Fokus steht auch die mentale Stärke der Mannschaft, im Endspurt der Saison mit dem wachsenden Druck fertig zu werden.

„Wir haben schon gezeigt, dass wir mit solchen Situationen auch umgehen können“, betonte Brinkmann. „Am Ende ist es ganz einfach: In so einer Phase darfst du mal verlieren, aber du musst relativ schnell dann wieder in den Positiv-Flow kommen, und wenn du das nicht schaffst, dann hast du es unterm Strich auch nicht verdient. Dem müssen wir uns stellen, und das machen wir auch, wenngleich wir natürlich wissen, dass es eine superschwere Aufgabe in Verl wird.“

Seine Vorgabe an die Mannschaft ist daher unmissverständlich: „Wir müssen einfach schaffen, dass wir komplett bei uns sind, dass wir komplett fokussiert sind. Alles andere können wir nicht beeinflussen.“

Um im Aufstiegsrennen tatsächlich noch ein Wort mitzureden, müssen für Hansa zwingend drei Punkte her.