„Kein Anfangsverdacht“ – Verband stellt Ermittlungen zu Geiselbullachs Meister-Spiel ein

Nach dem 10:0-Triumph des TSV Geiselbullach II am letzten Spieltag waren Zweifel an dessen Zustandekommen aufgekommen. Diese sind nun ausgeräumt.

Landkreis – Es war wohl der größte Aufreger am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison. Der SV Althegnenberg war in der A-Klasse 1 auf bestem Weg in Richtung Titel und direkten Aufstieg in die Kreisklasse. Bei einem Sieg der Althegnenberger hatte der ärgste Verfolger, der TSV Geiselbullach II, eigentlich nur noch theoretische Chancen, den Rivalen zu überholen – zu groß schien der Unterschied bei der Tordifferenz.

Doch genau das passierte. Während der SVA in Prittriching seine Aufgabe souverän mit 3:1 erledigte, feierte Geiselbullachs Zweite einen 10:0-Kantersieg gegen Althegnenbergs Nachbarn aus Haspelmoor. Das Pikante daran: Sieben der zehn Tore fielen erst ab der 85. Minute. Die Bullacher bejubelten den Titel und der SVA zog in zwei dramatischen Relegationsspielen gegen Landsberied den Kürzeren.

Verband nahm Vorermittlungen auf

Im Fußball-Landkreis brodelte in der Folge die Gerüchteküche: Wie konnte so etwas passieren? Ging da alles mit rechten Dingen zu? Von Klagen und Ermittlungen gegen die am Ende völlig von der Rolle auftretenden Haspelmoorer war die Rede. Und tatsächlich: Der Bayerische Fußballverband (BFV) hatte aufgrund zweier Mitteilungen Vorermittlungen aufgenommen, wie BFV-Pressesprecher Fabian Frühwirth jetzt dem Tagblatt bestätigt. „Daraus hat sich aber kein Anfangsverdacht ergeben.“

Die Sache ist damit aus sportrechtlicher Sicht also abgehakt. Das Nachbarschaftsduell zwischen Haspelmoor und Althegnenberg, das auch in der kommenden Saison wieder in der A-Klasse 1 steigt, dürfte aber trotzdem nochmal an Brisanz zugelegt haben.

