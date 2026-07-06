Kein Absteiger aus der Landesklasse: Die Staffeleinteilung der Börde Aus dem Verband +++ So sehen die Spielklassen in der neuen Saison 2026/27 aus von Kevin Gehring · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christoph Leinfelder

Die Landesklasse-Vertreter aus der Börde haben sich in der Saison 2025/26 schadlos gehalten. Kein einziges von ihnen musste den Gang in die Kreisoberliga antreten. Das hat direkten Einfluss auf die Staffeleinteilung, die der Kreisfachverband Börde kürzlich an seine Vereine übermittelt hat.

Bördeoberliga Kein Absteiger aus der Landesklasse bedeutet einen Aufsteiger mehr aus der Bördeliga: Der SV Irxleben II und der MTV Weferlingen mischen die Bördeoberliga in der neuen Spielzeit auf. Absteigen musst dagegen nur das Schlusslicht SV Eintracht Gröningen. So sieht die Bördeoberliga in der Saison 2026/27 aus

Bebertaler SV

OhreKicker Wolmirstedt

Flechtinger SV

TSV Grün-Weiß Bregenstedt

SG Germania Wulferstedt

SV Concordia Rogätz

SV Etingen/Rätzingen

SSV Stern Elbeu

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

SV Gutenswegen/Klein Ammensleben

TSV Hadmersleben

Harbker SV Turbine

SV Irxleben II (Auf)

MTV Weferlingen (Auf) Bördeliga Mit einem Absteiger und drei Aufsteigern startet die neue Serie in der Bördeliga. Der SV Eintracht Gröningen musste den Gang nach unten antreten, der FSV Barleben II, der VfB Erxleben und der Osterweddinger SV II (als Zweitplatzierter) feierten den Aufstieg. So sieht die Bördeliga in der Saison 2026/27 aus