Kein Absteiger aus der Landesklasse: Die Staffeleinteilung der Börde

Die Landesklasse-Vertreter aus der Börde haben sich in der Saison 2025/26 schadlos gehalten. Kein einziges von ihnen musste den Gang in die Kreisoberliga antreten. Das hat direkten Einfluss auf die Staffeleinteilung, die der Kreisfachverband Börde kürzlich an seine Vereine übermittelt hat.
Kein Absteiger aus der Landesklasse bedeutet einen Aufsteiger mehr aus der Bördeliga: Der SV Irxleben II und der MTV Weferlingen mischen die Bördeoberliga in der neuen Spielzeit auf. Absteigen musst dagegen nur das Schlusslicht SV Eintracht Gröningen.
So sieht die Bördeoberliga in der Saison 2026/27 aus
Mit einem Absteiger und drei Aufsteigern startet die neue Serie in der Bördeliga. Der SV Eintracht Gröningen musste den Gang nach unten antreten, der FSV Barleben II, der VfB Erxleben und der Osterweddinger SV II (als Zweitplatzierter) feierten den Aufstieg.
So sieht die Bördeliga in der Saison 2026/27 aus
Zwei neue Teams starten in der 1. Bördekreisklasse, Staffel 1. Der SSV Eintracht Loitsche/Zielitz nimmt nach einer Saison ohne Herrenteam wieder am Spielbetrieb teil. Außerdem meldet die SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben erstmals seit der Spielzeit 2020/21 wieder eine Zweitvertretung.
So sieht die 1. Bördekreisklasse 1 in der Saison 2026/27 aus
Zwei kleine Veränderungen gibt es bei den Teams der 1. Bördekreisklasse, Staffel 2. Die SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II wird von der Zweitvertretung des FSV Eiche Mieste (Kreis Altmark West) ergänzt. Außerdem bildet die SG Bülstringen eine Spielgemeinschaft mit der SG Velsdorf-Mannhausen II.
So sieht die 1. Bördekreisklasse 2 in der Saison 2026/27 aus
Zwei Absteiger und zwei neue Teams starten in der 1. Bördekreisklasse, Staffel 3. Mit dem SV Blau-Gelb Ausleben und dem SV Eintracht Groß Rodensleben wurden beide Bördeliga-Absteiger in der Liga eingegliedert. Neu dabei sind der wiederbelebte Domersleber SV und die Zweitvertretung des SC Germania Kroppenstedt.
So sieht die 1. Bördekreisklasse 3 in der Saison 2026/27 aus