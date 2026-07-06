 2026-07-06T06:13:36.550Z

Allgemeines

Kein Absteiger aus der Landesklasse: Die Staffeleinteilung der Börde

Aus dem Verband +++ So sehen die Spielklassen in der neuen Saison 2026/27 aus

von Kevin Gehring · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christoph Leinfelder

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Bördeoberliga
1. Bördekreisklasse 1
1. Bördekreisklasse 2
1. Bördekreisklasse 3
Bördeliga

Die Landesklasse-Vertreter aus der Börde haben sich in der Saison 2025/26 schadlos gehalten. Kein einziges von ihnen musste den Gang in die Kreisoberliga antreten. Das hat direkten Einfluss auf die Staffeleinteilung, die der Kreisfachverband Börde kürzlich an seine Vereine übermittelt hat.

Bördeoberliga

Kein Absteiger aus der Landesklasse bedeutet einen Aufsteiger mehr aus der Bördeliga: Der SV Irxleben II und der MTV Weferlingen mischen die Bördeoberliga in der neuen Spielzeit auf. Absteigen musst dagegen nur das Schlusslicht SV Eintracht Gröningen.

So sieht die Bördeoberliga in der Saison 2026/27 aus

  • Bebertaler SV
  • OhreKicker Wolmirstedt
  • Flechtinger SV
  • TSV Grün-Weiß Bregenstedt
  • SG Germania Wulferstedt
  • SV Concordia Rogätz
  • SV Etingen/Rätzingen
  • SSV Stern Elbeu
  • SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
  • SV Gutenswegen/Klein Ammensleben
  • TSV Hadmersleben
  • Harbker SV Turbine
  • SV Irxleben II (Auf)
  • MTV Weferlingen (Auf)

Bördeliga

Mit einem Absteiger und drei Aufsteigern startet die neue Serie in der Bördeliga. Der SV Eintracht Gröningen musste den Gang nach unten antreten, der FSV Barleben II, der VfB Erxleben und der Osterweddinger SV II (als Zweitplatzierter) feierten den Aufstieg.

So sieht die Bördeliga in der Saison 2026/27 aus

  • SV Eintracht Gröningen (Ab)
  • SG Traktor Hohenwarsleben
  • SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
  • Oscherslebener SC II
  • SG Eintracht Ebendorf
  • Eilslebener SV II
  • SG Velsdorf-Mannhausen
  • SG Süplingen/Haldensleber SC II
  • SV Seehausen
  • SV Blau-Weiß Elbe Glindenberg
  • SG Empor Klein-Wanzleben
  • FSV Barleben II (Auf)
  • VfB Erxleben (Auf)
  • Osterweddinger SV II (Auf)

1. Bördekreisklasse 1

Zwei neue Teams starten in der 1. Bördekreisklasse, Staffel 1. Der SSV Eintracht Loitsche/Zielitz nimmt nach einer Saison ohne Herrenteam wieder am Spielbetrieb teil. Außerdem meldet die SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben erstmals seit der Spielzeit 2020/21 wieder eine Zweitvertretung.

So sieht die 1. Bördekreisklasse 1 in der Saison 2026/27 aus

  • SG Blau-Weiß Neuenhofe II
  • SV Concordia Rogätz II
  • SV Börde Rottmersleben
  • TSV Niederndodeleben II
  • SV Heide Burgstall
  • SG Traktor Hohenwarsleben II
  • HSG Jersleben/Colbitz/Samswegen II
  • HSG Hundisburg/Nordgermersleben/Bebertal II
  • SG Hohe Börde
  • Ohrekicker Wolmirstedt II
  • SSV Eintracht Loitsche/Zielitz (Neu)
  • SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben II (Neu)

1. Bördekreisklasse 2

Zwei kleine Veränderungen gibt es bei den Teams der 1. Bördekreisklasse, Staffel 2. Die SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II wird von der Zweitvertretung des FSV Eiche Mieste (Kreis Altmark West) ergänzt. Außerdem bildet die SG Bülstringen eine Spielgemeinschaft mit der SG Velsdorf-Mannhausen II.

So sieht die 1. Bördekreisklasse 2 in der Saison 2026/27 aus

  • SG Klinze/Ribbensdorf
  • Flechtinger SV II
  • 1. FC Oebisfelde
  • TSV Grün-Weiß Bregenstedt II
  • SG Bülstringen/Velsdorf-Mannhausen II
  • SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II/Mieste II
  • SV Chemie Walbeck
  • HSG Alleringersleben/Eimersleben
  • SG Beendorf/Weferlingen II
  • TSV Viktoria Bartensleben
  • Ummendorfer SV/TSV Völpke II
  • SG Wefensleben/Harbke II

1. Bördekreisklasse 3

Zwei Absteiger und zwei neue Teams starten in der 1. Bördekreisklasse, Staffel 3. Mit dem SV Blau-Gelb Ausleben und dem SV Eintracht Groß Rodensleben wurden beide Bördeliga-Absteiger in der Liga eingegliedert. Neu dabei sind der wiederbelebte Domersleber SV und die Zweitvertretung des SC Germania Kroppenstedt.

So sieht die 1. Bördekreisklasse 3 in der Saison 2026/27 aus

  • SV Blau-Gelb Ausleben (Ab)
  • SV Eintracht Groß Rodensleben (Ab)
  • TSV Hadmersleben II
  • SV Hötensleben
  • HSG Traktor/Motor II
  • SV Hohendodeleben
  • TSV Hornhausen
  • SV Eintracht Gröningen II
  • SG Großes Bruch
  • SG Siegersleben/Eilsleben III
  • Domersleber SV (Neu)
  • SC Germania Kroppenstedt II (Neu)