Keilberg abgestiegen: Neuanfang mit Neutrainer André Schille

Nun steht ein Neustart in der A-Klasse an. „Und diesen Neustart wollen wir mit unserem neuen Trainer André Schille angehen“, informiert Markus Hofstetter aus der Abteilungsleitung. „Wir kennen uns bereits seit einigen Jahren und haben uns in der Vergangenheit viel ausgetauscht. Nach dem ersten offiziellen Gespräch war für uns klar, dass wir langfristig mit André zusammenarbeiten wollen. Auch nach dem Abstieg hat sich für beide Seiten nichts geändert.“



Mit dem B-Lizenz-Inhaber André Schille kommt ein Wunschtrainer auf den Keilberg. Als Spieler war Schille im Nachwuchs und bei den Senioren im oberen Amateurbereich in Sachsen unterwegs, bevor er 1999 nach Bayern zog. Auch hier war er als Spieler in verschiedenen Vereinen von Kreisliga bis Landesliga präsent. Als Trainer kann der Brucker auf fast 15 Jahre Erfahrung zurückblicken. Er schaffte mit dem TSV Winklarn den Aufstieg von der Kreisklasse in die Kreisliga und coachte in den vergangenen vier Jahrem den Ligakonkurrenten SG Schwabelweis/DJK Nord. Auch hier gelang ihm der Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisklasse.



Neben André Schille stoßen noch ein Co-Trainer und ein Torwarttrainer zum Verein. Aktuell laufen einige Gespräche für den künftigen Kader. „Ich freue mich schon total auf die neue Aufgabe“, sagt Schille und schiebt nach: „Für mich ist Keilberg eine absolute Wunschadresse, denn ich konnte bereits bei vielen gemeinnützigen Aktionen den Verein kennenlernen. Als Konkurrenten waren wir immer auf Augenhöhe mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen. Deshalb kenne ich die Mannschaft sehr gut. Ich möchte schnell ankommen und die Mannschaft zu alter Stärke zurückführen. Es ist eine junge Mannschaft, in der sehr viel Potential steckt.“



Mit Florian Gnad, der eine hervorragende Arbeit als Trainer der zweiten Mannschaft macht, will Schille gut zusammenarbeiten. Die Richtung für die kommende Saison ist klar. Die Neuzugänge sollen schnellstmöglich integriert und der Wiederaufstieg angepeilt werden. Dazu muss alles passen und jeder mitziehen. Daran wird das neue Trainerteam gemeinsam mit der Mannschaft arbeiten und alles dafür tun, um den „sofortigen Wiederaufstieg“ zu erreichen.