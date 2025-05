Keilberg: 31 Tore-Mann geht, 30 Tore-Mann kommt

Die Spatzen pfiffen es ja bereits von den Dächern. Ex-Landesligaspieler Gabriel Novakovic (31 Saisontore) verlässt die DJK Keilberg nach zwei Jahren. 52 Tore und über 25 Assists waren die beeindruckende Ausbeute des 24-Jährigen, der einem neuen Verein bereits zugesagt hat. An dieser Stelle wünscht die DJK Novakovic alles Gute an seiner neuen Wirkungsstätte.



Nur einer hat in der abgelaufenen Saison der Kreisklasse 2 ähnlich viele Tore erzielt. Mit dem Wechsel von Routinier Mihai Cionca von der SG SV Schwabelweis/DJK Nord ist die Lücke sicher nicht nur geschlossen worden, sondern mehr als gleichwertig besetzt. Der 36-jährige Rumäne brachte es in 28 Saisonspielen auf 30 Treffer. „Mit Mihai kommt ein echter Neuner auf den Keilberg, der im Schnitt mehr als ein Tor pro Spiel schießt und auch in jedem dritten Spiel ein Tor auflegt“, sagt Markus Hofstetter aus der Abteilungsführung. Auch die menschliche Komponente passe, „er ist ein richtiger Wohlfühlspieler, der die jungen Spieler an die Hand nimmt.“



Neben Cionca kommt auch der zweitbeste Torschütze der SG Schwabelweis mit auf den Keilberg. Und zwar Cioncas Landsmann Ioan Bodonea (36), der in der abgelaufenen Saison neun Tore und vier Assists beisteuerte. Er soll im Keilberger Mittelfeld für mehr Stabilität sorgen. „Bodo begleitet mich bereits im dritten dritten Jahr. Mihai ist seit einem Jahr an meiner Seite. Beide sind klasse Fußballer und tolle Menschen. Ich schätze sie sehr und freue mich, dass sie mich auf den Keilberg begleiten“, freut sich Trainer André Schille. „Beides sind echte Leader“, ergänzt Hofstetter.



Derzeit laufen noch Gespräche mit ein paar potentiellen Neuzugängen. Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass der Kader trotz des Abstiegs weitestgehend zusammenbleibt. Sicher ist den Verantwortlichen der DJK Keilberg mit den beiden ersten Neuzugängen ein Coup gelungen.