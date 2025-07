Kehrtwende: Verabschiedeter Eric Hottmann bleibt doch beim Jahn

Nach Saisonende wurde Eric Hottmann zum Ende seines Zweijahresvertrags verabschiedet. Jetzt unterzeichnete der 25-jährige Angreifer einen neuen Kontrakt beim Jahn. Hottmann schloss sich im Sommer 2023 dem SSV an. In 14 Drittliga-Einsätzen war er an zwei Toren beteiligt, zog sich zur Winterpause 2023 allerdings eine schwere Knieverletzung zu. Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga 2024 stand er in 26 Partien auf dem Feld. Dabei steuerte er drei Tore sowie und Vorlagen bei.



Eric Hottmann erklärt seine Entscheidung, den Vertrag beim SSV Jahn zu verlängern, wie folgt: „Ich habe bereits nach Saisonende mit dem Gedanken gespielt hier in Regensburg weiterzumachen, wollte mir aber dennoch nach dem Abstieg Zeit lassen, um die schwierige Spielzeit zu verarbeiten. Nach sehr konstruktiven Gesprächen mit Achim Beierlorzer und Michael Wimmer habe ich mich für den SSV Jahn entschieden.“ Und weiter:„Ich habe große Lust und kann es kaum erwarten, mit dem Team, dem Verein und den Fans eine erfolgreiche Drittliga-Saison zu spielen und wieder im Jahnstadion aufzulaufen. Dabei möchte ich vorangehen und mein Bestmögliches tun, um den Verein schnellstmöglich wieder in die richtige Spur zu bringen.“



Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport bei den Oberpfälzern, erklärt: „Wir befanden uns mit Eric bereits vor Saisonende im engen und vertrauensvollen Austausch. Wir wollten ihn unbedingt von unserer Idee mit ihm überzeugen – das ist uns gelungen. Er hat sich verständlicherweise nach dem Abstieg Zeit genommen, die Spielzeit zu verarbeiten, auch die Entscheidung auf der Trainerposition wollte er bewusst abwarten. Es freut uns sehr, dass er sich für den SSV Jahn entschieden hat. In ihm bekommen wir die nötige Wucht und Erfahrung, die es in der Sturmspitze benötigt. Wir trauen Eric zu, eine Führungsrolle in dieser Mannschaft zu übernehmen.”