Kehrtwende: Philippinischer Nationalspieler beim FC Gütersloh zurück

"Der Kontakt zum Trainerteam ist während der Sommerpause nie abgerissen und als sich die Möglichkeit ergab, den talentierten Mittelfeldspieler erneut unter Vertrag zu nehmen, ging alles ganz schnell", heißt es von Vereinsseite aus. Sandro Reyes kam im Sommer 2024 von der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth und wusste in Gütersloh mit zehn Scorern in 24 Einsätzen gleich zu überzeugen.

In der Sommerpause Ende Mai war Reyes sogar Teil einer Asienauswahl, die in einem Testspiel in Kuala Lumpur (Malaysia) auf Manchester United traf. Gegen die von Ruben Amorim trainierten Topstars wie André Onana, Casemiro, Kobbie Mainoo und Co. setzten sich die "ASEAN All-Stars" mit 1:0 durch. Für die philippinische Nationalmannschaft hat Sandro Reyes 25 Einsätze bestritten und erzielte dabei vier Tore für sein Heimatland. Nun ist Reyes wieder zurück in Ostwestfalen und wird aller Voraussicht nach am 2. Spieltag gegen den 1. FC Bocholt (2. August, 14 Uhr) wieder im Kader des FC Gütersloh stehen.

___