Frank Müller (links) mit der damaligen Innenministerin Nancy Faeser und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner im Januar 2025.
Kehrtwende: Frank Müller bleibt Vorsitzender des SC Lahr

Das Votum der Mitglieder hat ihn umgestimmt.

Frank Müller bleibt weiter Vorsitzender des SC Lahr. Dabei wollte er das Amt bei der Hauptversammlung abgeben. Doch das Votum der Mitglieder hat ihn umgestimmt.

Vor der Hauptversammlung des SC Lahr am vergangenen Freitag war unklar, wer den Verein künftig führen wird. Der bisherige Vorsitzende Frank Müller wollte nicht mehr antreten, einen Kandidaten gab es nicht. Doch dann die Kehrtwende. Auf Drängen der Mitglieder erklärte sich Müller doch bereit, den Vorsitz wieder zu übernehmen. Der Grund: Es haben sich zahlreiche ehrenamtliche Unterstützer gefunden, die ihn in seiner Arbeit als Vorsitzenden unterstützen. "Ich mache künftig das, was ich am besten kann: den Verein repräsentieren", sagte Frank Müller. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

