Kehrtwende: Frank Müller bleibt Vorsitzender des SC Lahr

Vor der Hauptversammlung des SC Lahr am vergangenen Freitag war unklar, wer den Verein künftig führen wird. Der bisherige Vorsitzende Frank Müller wollte nicht mehr antreten, einen Kandidaten gab es nicht. Doch dann die Kehrtwende. Auf Drängen der Mitglieder erklärte sich Müller doch bereit, den Vorsitz wieder zu übernehmen. Der Grund: Es haben sich zahlreiche ehrenamtliche Unterstützer gefunden, die ihn in seiner Arbeit als Vorsitzenden unterstützen. "Ich mache künftig das, was ich am besten kann: den Verein repräsentieren", sagte Frank Müller. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.