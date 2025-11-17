Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Frank Müller (links) mit der damaligen Innenministerin Nancy Faeser und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner im Januar 2025. – Foto: Endrik Baublies
Kehrtwende: Frank Müller bleibt Vorsitzender des SC Lahr
Frank Müller bleibt weiter Vorsitzender des SC Lahr. Dabei wollte er das Amt bei der Hauptversammlung abgeben. Doch das Votum der Mitglieder hat ihn umgestimmt.
Vor der Hauptversammlung des SC Lahr am vergangenen Freitag war unklar, wer den Verein künftig führen wird. Der bisherige Vorsitzende Frank Müller wollte nicht mehr antreten, einen Kandidaten gab es nicht. Doch dann die Kehrtwende. Auf Drängen der Mitglieder erklärte sich Müller doch bereit, den Vorsitz wieder zu übernehmen. Der Grund: Es haben sich zahlreiche ehrenamtliche Unterstützer gefunden, die ihn in seiner Arbeit als Vorsitzenden unterstützen. "Ich mache künftig das, was ich am besten kann: den Verein repräsentieren", sagte Frank Müller. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.