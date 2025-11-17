Kehrtwende beim TuS Haffen-Mehr

Beim TuS Haffen-Mehr herrscht spürbare Erleichterung: Trainer Dennis Lindemann bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten. Damit ist eine der zentralen Zukunftsfragen rund um den A-Ligisten geklärt. Am Sonntag informierte Lindemann den Vorstand über seine endgültige Entscheidung, die Mannschaft weiter zu betreuen.

Lindemann hatte der Mannschaft bereits zu Beginn der laufenden Saison offen kommuniziert, dass er nach vielen intensiven Jahren eine Veränderung anstrebe und den Verein im Sommer verlassen wolle. Ziel war es, „neue Impulse“ zu ermöglichen – sowohl für das Team als auch für ihn selbst. Doch zahlreiche Gespräche in den vergangenen Wochen führten letztlich zu einem Umdenken. Vorstand, Sponsoren und Wegbegleiter machten deutlich, welchen Stellenwert seine Arbeit für den Verein hat – sportlich wie menschlich.

Der TuS Haffen-Mehr spielt in dieser Saison eine gute Rolle in der A-Liga, hat sich im sicheren Mittelfeld etabliert und gezeigt, dass die Entwicklung in den vergangenen Jahren in die richtige Richtung geht. Mit der verlängerten Zusage des 45-Jährigen können die Verantwortlichen nun frühzeitig in die Planungsphase für die neue Spielzeit einsteigen.

Vorstandsmitglied Michael an Haack zeigt sich sichtlich erleichtert und erklärte: „Wir sind unfassbar froh über die Entscheidung von Dennis. Er hat sich das Ganze noch einmal durch den Kopf gehen lassen und uns schließlich mitgeteilt, dass er bleibt. Das tut uns und dem gesamten Verein sehr gut – Die Arbeit von Ihm in den letzten Jahren müssen wir sehr schätzen, denn mit einem Abgang wäre ein großer Umbruch nötig gewesen. Wir sind froh, den gemeinsamen Weg fortsetzen zu können. Wie man sieht, ist hier bereits viel passiert – und daran hat Dennis großen Anteil, woran wir nun gemeinsam mit klaren Zielen anknüpfen wollen.“

>>>Das ist Dennis Lindemann

Viel Anerkennung für geleistete Arbeit

Insbesondere die Konstanz, die Lindemann dem Team verliehen hat, wird im Verein hervorgehoben. Unter seiner Führung entwickelte sich die Mannschaft taktisch weiter, der Kader wurde nachhaltig aufgebaut, und gleichzeitig entstand eine stabile Trainings- und Vereinskultur. Gerade in Zeiten, in denen viele Amateurvereine mit Trainerwechseln und Umbrüchen zu kämpfen haben, wertet der Verein diese Entscheidung als starkes Zeichen.

Blick auf die Zukunft: Ziele und Entwicklung

Auch sportlich scheint die Verlängerung von Lindemann ein wichtiges Fundament für die kommenden Jahre zu sein. Für die nächste Saison soll die Mannschaft punktuell verstärkt werden durch Spieler, die zum Charakter und zum Konzept des Vereins passen. Zudem möchte man langfristig weiterhin Leute aus der Umgebung einbinden und den Unterbau stabilisieren. Wie es in der nächsten Saison konkret aussehen soll, wird erst in den kommenden Wochen entschieden. Klar ist jedoch schon jetzt: Lindemann ist der richtige Mann, um den eingeschlagenen Weg fortzuführen.

Weiter Fokus auf die laufende Saison

Trotz aller Zukunftsplanungen richtet sich der Blick zunächst wieder auf die aktuelle Saison. Nach der unglücklichen Niederlage gegen Rheingold will das Team nun eine passende Reaktion zeigen und die verbleibenden Partien nutzen, um die gute Entwicklung auch tabellarisch zu bestätigen. Mit Lindemanns Entscheidung im Rücken kann Haffen-Mehr wieder frei aufspielen – und der Verein blickt mit neuem Schwung auf die kommenden Monate.

