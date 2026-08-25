Kehrt Passau umgehend in die Spur zurück? Grainet muss nach Lam

Der 1. FC Passau duelliert sich mit dem TSV Bad Abbach – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

Nach der saftigen 1:5-Pleite im Topspiel beim ASV Burglengenfeld hat der 1. FC Passau die rasche Chance auf Wiedergutmachung. Am Mittwoch haben die Dreiflüssestädter gegen den TSV Bad Abbach Heimrecht. Nach ihrem Landesliga-Premierensieg müssen die Kicker des SV Grainet ihre Koffer packen und bei der aktuell sehr unkonstanten SpVgg Lam antreten.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Nach der deutlichen Niederlage in Burglengenfeld wollen wir eine Reaktion zeigen und vor heimischem Publikum die drei Punkte in Passau behalten.Mit Bad Abbach erwartet uns allerdings eine alles andere als einfache Aufgabe. Eeine gute Mannschaft, die zuletzt gegen Hauzenberg gezeigt hat, welche Qualität in ihr steckt. Deshalb müssen wir von Beginn an präsent sein und wieder deutlich konsequenter auftreten."





Personalien: Die Ausfallliste ist weiter lang. Zwar ist David Paintner wieder dabei, dafür muss Innenverteidiger Moritz Bauernfeind ersetzt werden.



Simon Sigl (Spieletrainer TSV Bad Abbach): „Es gibt Angenehmeres, als an einem Mittwoch um 15 Uhr bereits nach Passau aufbrechen zu müssen. Der Gegner spielt zudem bisher eine klasse Saison. Wir können kadertechnisch nicht ganz aus dem Vollen schöpfen, werden aber beißen und versuchen, wieder mit derselben Mentalität wie gegen zuletzt aufzutreten. Das müssen wir auch, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen.“





Personalien: Jannik Graf ist nach seiner Ampelkarte gegen Hauzenberg gesperrt. Außerdem müssen neben Steven Rank, Fabian Rengstl, Lukas Fischer und Florian Heimrath auch noch Justin Bolfrey sowie Tobias Pauli ersetzt werden.





Morgen, 17:45 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam SV Grainet Grainet 17:45 live PUSH





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Grainet hat gezeigt, dass es in der Liga angekommen ist. Wenn wir erfolgreich sein wollen, bedarf es einer grundlegenden Leistungssteigerung im Vergleich zum Tegernheim-Spiel."



Personalien: Mit Franz Wendl und Lukas Pritzl fehlen die beiden etatmäßigen Sechser. Linksverteidiger Luca Schmid muss ebenfalls passen.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Der erste Landesliga-Sieg am war für uns natürlich sehr wichtig und aufgrund unserer Leistung auch absolut verdient. Diesen Schwung wollen wir nun mit nach Lam nehmen. Dort erwartet uns allerdings eine extrem schwierige Aufgabe. Unser Gegner gehört für mich zu den absoluten Top-Mannschaften der Liga. Die Kowalski-Truppe ist in allen Mannschaftsteilen sehr gut besetzt und verfügt insbesondere in der Offensive über viel individuelle Qualität. Wir müssen deshalb von Beginn an sehr konzentriert auftreten, wollen aber natürlich etwas Zählbares mitnehmen."



Personalien: Nathan Blöchl, Nico Eder, Hannes Gumminger, Finn Kanamüller und Sebastian Seidl können nicht mitwirken.