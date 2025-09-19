Kehrt Langquaid gegen den FSV/VfB Straubing in die Erfolgsspur zurück?

Der TSV Langquaid steht nach einem Drittel der Saison mit 15 Punkten im oberen Mittelfeld, musste jedoch bereits zweimal bei Partien mit Heimvorteil Niederlagen in Kauf nehmen Im letzten Spiel gegen den FC Ergolding bot er ein Spiel mit Schatten und Licht, wobei er im ersten Durchgang kaum ins Spiel fand und mit dem 0:1-Pausenstand noch gut bedient war. Danach präsentierte sich die Eisenschenk-Elf deutlich agiler und zielstrebiger, kam zu mehreren Ausgleichschancen und hatte Ballbesitzvorteile, lediglich die die mangelhafte Chancenverwertung verhinderte einen Punktgewinn.

Mit dem Heimspiel gegen den FSV/VfB Straubing will der TSV Langquaid am Samstag wieder auf den Erfolgspfad zurück und den Anschluss an die Top Fünf nicht verlieren. Die Gäste aus der Gäubodenmetropole haben sich nach schwächerem Saisonstart stabilisiert, sind seit fünf Spielen ungeschlagen und trotzten dabei unter anderem dem TV Schierling wie auch Spitzenreiter ATSV Kelheim am Peterswöhrd jeweils einen Punkt ab.

Gerade in der Offensive will man nun wieder zulegen: In den letzten beiden Begegnungen blieb der TSV zwar ohne eigenen Treffer, doch mit der Rückkehr von Antreiber Florian Brunner aus dem Flitter-Urlaub und dem wieder genesenen Stürmer Aaron Bice verbindet sich die Hoffnung auf mehr Durchschlagskraft und Torgefahr in der Offensive. Korbinian Köppel und Dennis Kandsperger fallen dagegen weiterhin verletzt aus.

Absolut Verlass ist bislang auf die Defensive: Mit nur acht Gegentoren stellt die Abwehrkette um die Blabl-Brüder gemeinsam mit dem TV Schierling die beste Defensive der Liga. Auf dieses Bollwerk wartet allerdings ein echter Härtetest, denn Straubing hat sich zuletzt deutlich gesteigert und in den vergangenen Wochen viel Offensivpower entwickelt. Mit Kaan Schaffrath (5 Tore) und Florian Folger (4) verfügen die Gäste über zwei treffsichere Angreifer, zudem setzten zuletzt auch Kapitän Felix Jobst (2), Simon Hack (2) und Spielertrainer Pavel Panafidin selbst wichtige Akzente. Keineswegs übersehen werden darf in der vorderen Reihe der 39-jährige, höherklassig erprobte Besmir Arifaj (2). Bei dem 3:3 in Geisenhausen und dem 1:1 gegen Schierling trat der Fusionsclub als kompaktes, kampfstarkes Team auf, das seine Erfolgsserie fortsetzen möchte. Freilich, auf fremden Plätzen wartet der Ex-Landesligist noch auf seine erste volle Punktausbeute! Eine solche war ihm in der Vorsaison nicht vergönnt, denn damals entschieden die Labertaler beide Vergleiche für sich. Geleitet wird die Begegnung am heutigen Samstag ab 16.00 Uhr im Waldstadion von Schiedsrichter Jan Eringer (FC Künzing).