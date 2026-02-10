Kehrt Icke Häßler zurück? – Lombardo raus bei Spandau 06

News vom Spandauer Ziegelhof
Nach einer Mitgliederversammlung ist der bisherige Präsident Costantino Lombardo abgewählt worden. Beim stark abstiegsbedrohten Bezirksliga-Staffel-1-Ligisten wird ein neuer Präsident vorgestellt – sportlich wartet das Team weiterhin auf den ersten Punkt (null Zähler nach 15 Spielen)
Spandau 06 hat einen neuen Präsidenten
Nach einer Mitgliederversammlung beim Bezirksligisten Spandau 06 hat es personelle Veränderungen gegeben. Präsident Costantino Lombardo wurde abgewählt. Neuer Präsident ist Michael Wiedeburg. Zu Vizepräsidenten wurden Pascal Weyerts und Carsten Neik gewählt. Schatzmeisterin Gritt Wienandt bleibt im Amt, ebenso Jugendleiter Franz Bartel. Für den Abend ist eine Vorstandssitzung angesetzt. FuPa Berlin hat ein Statement von Wiedeburg angefragt.
Personal-Roulette vor der Saison: Bezirksligist im Umbruch
Bereits in der Vorbereitung auf die Saison (Mitte Juli 2025) hatten zahlreiche Spieler den Verein verlassen. Parallel dazu kriselte es im Vorstand über Wochen hinweg intern. Der Kader wurde zunehmend ausgedünnt und musste mit Akteuren aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt werden.
Rückkehr des Fußball-Weltmeisters an den Ziegelhof?
Im August wurde nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung bekannt, dass der Trainerstaff um Thomas „Icke“ Häßler Co-Trainer Christoph Höche und Betreuer Christian Schmidt zurücktraten. Der Bezirksligist rutschte in der Folge in eine tiefe sportliche Krise und überwinterte nach der Hinrunde mit null Punkten auf dem letzten Platz der Bezirksliga-Staffel 1 (Infos siehe Link unten).
Aus dem näheren Umfeld des Vereins werden zuletzt die Rufe lauter, die eine Rückkehr des früheren Trainerstabs um Häßler, Höche und Schmidt befürworten. Es bleibt spannend am Ziegelhof
Infos, Daten. Transfers und News vom FC Spandau 06 in der Bezirksliga-Staffel 1
