Kehrt Icke Häßler zurück? – Lombardo raus bei Spandau 06

Nach einer Mitgliederversammlung beim Bezirksligisten Spandau 06 hat es personelle Veränderungen gegeben. Präsident Costantino Lombardo wurde abgewählt. Neuer Präsident ist Michael Wiedeburg. Zu Vizepräsidenten wurden Pascal Weyerts und Carsten Neik gewählt. Schatzmeisterin Gritt Wienandt bleibt im Amt, ebenso Jugendleiter Franz Bartel. Für den Abend ist eine Vorstandssitzung angesetzt. FuPa Berlin hat ein Statement von Wiedeburg angefragt.

Personal-Roulette vor der Saison: Bezirksligist im Umbruch

Bereits in der Vorbereitung auf die Saison (Mitte Juli 2025) hatten zahlreiche Spieler den Verein verlassen. Parallel dazu kriselte es im Vorstand über Wochen hinweg intern. Der Kader wurde zunehmend ausgedünnt und musste mit Akteuren aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt werden.

Rückkehr des Fußball-Weltmeisters an den Ziegelhof?

Im August wurde nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung bekannt, dass der Trainerstaff um Thomas „Icke“ Häßler Co-Trainer Christoph Höche und Betreuer Christian Schmidt zurücktraten. Der Bezirksligist rutschte in der Folge in eine tiefe sportliche Krise und überwinterte nach der Hinrunde mit null Punkten auf dem letzten Platz der Bezirksliga-Staffel 1 (Infos siehe Link unten).

Aus dem näheren Umfeld des Vereins werden zuletzt die Rufe lauter, die eine Rückkehr des früheren Trainerstabs um Häßler, Höche und Schmidt befürworten. Es bleibt spannend am Ziegelhof

Infos, Daten. Transfers und News vom FC Spandau 06 in der Bezirksliga-Staffel 1