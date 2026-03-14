Kehrberg fordert wieder mehr „Amern-Mentalität“

Dabei fordert der Trainer vor allem eine Rückkehr zu den Stärken seiner Mannschaft. „Wir brauchen wieder eine gewisse „Amern-Mentalität“, betont Kehrberg. „Eine Mannschaft wie wir kann nur bestehen, wenn sie dauerhaft schwer zu bespielen ist – in den Zweikämpfen, in der Laufarbeit und in der Intensität.“ Gegen Süchteln sei das nicht der Fall gewesen. „Das darf uns nicht passieren“, so Kehrberg. Er fordert nun vor allem eine andere Körpersprache von seiner Mannschaft. In Bergisch Born erwartet der Coach ein umkämpftes Spiel. Der Gegner habe schon mehrfach gezeigt, dass er auch stärkere Teams ärgern könne. Deshalb will Amern vor allem stabil auftreten und sich nicht zu sehr unter Druck setzen lassen.

Allerdings ist auch klar: Mit einem Sieg könnte Amern einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und sich im Tabellenmittelfeld weiter stabilisieren. „Wir sollten jetzt nicht das dritte Spiel in Folge verlieren“, sagt Kehrberg. „Wenn wir wieder normal auftreten und wissen, worum es geht, dann hängt vieles davon ab, wer es an diesem Tag besser macht.“

Für Kehrberg ist es wichtig, wieder Stabilität ins eigene Spiel zu bringen und die einfachen Tugenden auf den Platz zu bringen. „Wir müssen wieder dahin kommen, dass der Gegner uns erst einmal schlagen muss“, betont er und fügt hinzu: „Wenn wir alles in die Waagschale werfen und richtig unangenehm sind, dann sind wir schwer zu schlagen.“

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