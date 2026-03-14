Kehrberg fordert wieder mehr „Amern-Mentalität“

Nach der deutlichen 0:5-Derby-Niederlage gegen den ASV Süchteln steht für die VSF Amern in der Landesliga nun Wiedergutmachung an. Am Sonntag gastiert die Mannschaft der Trainer Willi Kehrberg und Dennis Homann beim abstiegsbedrohten SSV Bergisch Born. Für beide Teams hat dieses Spiel eine große Bedeutung.
Die Ausgangslage ist klar: Amern belegt mit 30 Punkten den achten Tabellenplatz, während Bergisch Born mit 21 Zählern auf Rang 15 steht, dem ersten Abstiegsplatz. Mit einem Sieg könnten die Amerner den Abstand auf den direkten Konkurrenten auf zwölf Punkte ausbauen. Zudem hat Amern noch ein Spiel weniger absolviert. Entsprechend wären bei einem Erfolg jegliche Abstiegssorgen vorerst vom Tisch.
Für Amerns Trainer Willi Kehrberg ist die Bedeutung dieser Partie offensichtlich. „Das ist natürlich ein richtungsweisendes Spiel“, sagt er. Ein Erfolg könnte für spürbare Entlastung sorgen. „Dann brauchen wir auch nicht mehr so viele Punkte“, erklärt Kehrberg. Gleichzeitig wisse seine Mannschaft genau, was sie in Bergisch Born erwarte. „Born muss gewinnen. Da wird einiges auf uns zukommen.“
Die Niederlage gegen Süchteln soll möglichst schnell abgehakt werden. Beim 0:5 im Derby lief aus Sicht von Amern nahezu nichts zusammen. „Wenn in allen Bereichen nichts passt, dann ist das eben ein gebrauchter Tag“, ordnet Kehrberg die Partie ein. Entscheidend sei daher, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Dabei fordert der Trainer vor allem eine Rückkehr zu den Stärken seiner Mannschaft. „Wir brauchen wieder eine gewisse „Amern-Mentalität“, betont Kehrberg. „Eine Mannschaft wie wir kann nur bestehen, wenn sie dauerhaft schwer zu bespielen ist – in den Zweikämpfen, in der Laufarbeit und in der Intensität.“ Gegen Süchteln sei das nicht der Fall gewesen. „Das darf uns nicht passieren“, so Kehrberg. Er fordert nun vor allem eine andere Körpersprache von seiner Mannschaft. In Bergisch Born erwartet der Coach ein umkämpftes Spiel. Der Gegner habe schon mehrfach gezeigt, dass er auch stärkere Teams ärgern könne. Deshalb will Amern vor allem stabil auftreten und sich nicht zu sehr unter Druck setzen lassen.
Allerdings ist auch klar: Mit einem Sieg könnte Amern einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und sich im Tabellenmittelfeld weiter stabilisieren. „Wir sollten jetzt nicht das dritte Spiel in Folge verlieren“, sagt Kehrberg. „Wenn wir wieder normal auftreten und wissen, worum es geht, dann hängt vieles davon ab, wer es an diesem Tag besser macht.“
Für Kehrberg ist es wichtig, wieder Stabilität ins eigene Spiel zu bringen und die einfachen Tugenden auf den Platz zu bringen. „Wir müssen wieder dahin kommen, dass der Gegner uns erst einmal schlagen muss“, betont er und fügt hinzu: „Wenn wir alles in die Waagschale werfen und richtig unangenehm sind, dann sind wir schwer zu schlagen.“
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