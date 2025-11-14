Kehraus in der Kreisliga Straubing: Winzer empfängt Lindberg

Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Nach dem wohl schwersten Auswärtsspiel der Saison bei der SpVgg Osterhofen, in dem wir mit großem Einsatz ein 0:0 erkämpft haben, kann ich meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment aussprechen: das war eine starke Teamleistung! Zum letzten Saisonspiel empfangen wir nun den TSV Lindberg, der mit seiner starken Offensive bis dato eine hervorragende Saison spielt. Leider müssen wir wie schon die ganze Runde über erneut auf viele Leistungsträger verzichten. Trotzdem werden wir wieder alles in die Waagschale werfen, um zum Abschluss nochmal zu punkten."

Personal: Max und Lukas Uhl, Christian Falter, Dominik Tschugg, Phil Härtinger, Luca Dobak, Phil Burmberger und Marco Ammerer stehen auf der Ausfallliste.



Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Was die Mannschaft in den letzten Wochen geleistet hat, ist hervorragend. Zum Abschluss vor der Winterpause wollen wir aber in Winzer nochmal mit mindestens einem Punkt nachlegen. Wir wissen aber, welch schweres Auswärtsspiel uns dort noch erwarten wird. Winzer ist ein spielstarker Gegner mit viel Qualität in der Offensive und in den letzten vier Spielen ungeschlagen. Die Platzverhältnisse werden schwierig sein, darauf müssen wir uns einstellen."

Personal: Bis auf die Langzeitverletzten sind beim TSV alle Mann an Bord.



