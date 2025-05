Kehlens Probleme in der Schlussphase: 2:2 gegen Tettnang II

Gegen den TSV Tettnang II kam der SVK zu einem Unentschieden – und wieder fiel der letzte Gegentreffer in der Schlussphase des Spiels. In der ersten Spielhälfte hatte Kehlen das Geschehen weitgehend im Griff, doch in der zweiten Halbzeit kam die Gäste in dieser sehr zerfahrenen Partie immer mehr auf und machten kurz vor Ende den Ausgleich zum insgesamt verdienten Punktgewinn.

Beide Mannschaften konnten über die gesamte Spielzeit die Nervosität nicht ablegen, was sich in einer hohen Fehlerzahl widerspiegelte. Tettnang nutzte die erste Gelegenheit zur Führung durch einen schnellen Spielzug über die linke Flanke, Kehlen gelang kurze Zeit später durch eine schöne Einzelaktion von Hakan Dogan der Ausgleich. Der SVK hatte in der Folge das Spiel im Griff, die wenigen Tormöglichkeiten wurden aber ausgelassen.

Nach dem Seitenwechsel kam Maxi Rieber mit einem Schuss auf fünf Metern zum Kehlener Führungstreffer, doch je länger die Partie dauerte, um so mehr kam Tettnang auf. Der Ausgleichstreffer fiel nach einem Eckball kurz vor Spielende, als Patrick Dannecker abstauben konnte. Und in der Schlussminute taumelte Kehlen gar der Niederlage entgegen: Marvin Stadler setzte den Ball nach einem Alleingang am langen Torpfosten vorbei. Damit blieb es beim 2:2.

SV Kehlen – TSV Tettnang II 2:2 (1:1). Schiedsrichter: Hüseyin Demirdal. Zuschauer: 50. Tore: 0:1 Tim Weber (15.), 1:1 Hakan Dogan (19.), 2:1 Maximilian Rieber (61.), 2:2 Patrick Dannecker (87.).

Zum Video mit der Torparade: