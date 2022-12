Kehlens neuer Trainer: für Domingos Manzambi schließt sich ein Kreis

Ende Oktober hat sich der SV Kehlen von seinem Trainer-Duo Tobias Ullrich und Michael Zauner getrennt. Die Nähe zu den Abstiegsrängen in der Bezirksliga entsprach nicht den Vorstellungen des Vereins. Der langjährige Spieler Jonas Klawitter übernahm interimsweise die letzten vier Saisonspiele, mit drei Siegen aus diesen Spielen war nicht nur in der Tabelle ein deutliches Vorankommen sichtbar.

Nun hat der Verein die sportliche Leitung für die Bezirksliga-Mannschaft neu geregelt: Domingos Manzambi übernimmt den Trainerposten an der Schussen, Jonas Klawitter unterstützt als Co-Trainer. Stefan Frei trainiert weiterhin die Torspieler.

„Für mich schließt sich ein Kreis: bereits als Jugendspieler, als Jugendtrainer und als aktiver Spieler war ich in Kehlen tätig. Nun kann ich die Bezirksliga-Mannschaft trainieren“, blickt Manzambi auf seine bisherigen Kapital in Kehlen. „Von den Bambinis bis zur D-Jugend war ich beim SVK, ehe ich nach Tettnang und dann später zum FV Ravensburg wechselte.“ Die folgenden aktiven Jahre verbrachte er zunächst in Brochenzell, dann in Kehlen, später lange Jahre beim VfB Friedrichshafen, wo er auch im Jugendbereich den Einstieg ins Trainergeschäft fand. Die erste Trainerstation im Herrenfußball war der VfL Brochenzell, wo er zunächst die zweite Mannschaft betreute, später zusammen mit Rolf Weiland die Bezirksliga-Mannschaft.

Zu Beginn dieser Spielzeit führte der Weg nach Wangen, wo Manzambi die zweite Mannschaft des FC Wangen in Spielgemeinschaft mit dem ASV Wangen trainieren sollte. Leider konnte diese Mannschaft wegen Spielermangels nicht in die Runde gehen, Manzambi übernahm die A-Junioren des FC Wangen, die in der ersten Halbsaison als Tabellendritter eine erfolgreiche Saison spielten.