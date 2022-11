Kehlens Mannschaften spielen am Samstag in Meckenbeuren

Nach der deutlichen Niederlage im Brochenzell-Spiel versucht sich Kehlen im nächsten Gemeindederby. Beim TSV Meckenbeuren muss nun versucht werden, zuletzt verpasste Punkte zu holen. Ein sicherlich schwieriges Unterfangen, denn beim TSV „läuft" es zur Zeit. Zuletzt wurde beim Tabellenführer Ailingen ein Punkt geholt. Kehlen hingegen muss versuche, sich von der Abstiegszone zu entfernen. Spielbeginn am Samstag ist um 14:30 Uhr.

Bereits ab 12:15 Uhr tritt Kehlens Zweite am Samstag in Meckenbeuren an. Der Gastgeber ist Tabellenführer der Kreisliga, während die SVK-Zweite im Mittelfeld steht.

Zur Vorschau im Video: