Kehlens Mannschaften empfangen den SV Weingarten

Mit Heimspielen der ersten und zweiten Mannschaft gegen den SV Weingarten gehen die Kehlener Fußballer in das Wochenende. Die Dritte hat den TSV Bodnegg auswärts auf dem Spielplan.

Vor Jahresfrist standen sich beide Mannschaften noch eine Spielklasse höher gegenüber. Die Landesliga-Zeiten sind vorbei, beide Mannschaften suchen nach Orientierung in der Bezirksliga – und sind dabei noch nicht fündig geworden.

Beiden Mannschaften ist gemeinsam, dass sie schwach in diese Bezirksliga-Saison gestartet sind. Auch heute ist der SV Weingarten mit 8 Punkten noch auf einem Abstiegsplatz stehend; doch der 2:0-Sieg am letzten Wochenende gegen das Schlusslicht SV Neuravensburg dürfte Auftrieb geben – und so ein Sieg hebt die Moral für das nächste Spiel.

Trainiert werden die Gäste von Nico Bruno – einem langjährigen Eigengewächs des SV Weingarten.