Kehlens Heimspiele gegen die SG Baienfurt finden in Oberzell statt

Zu den beiden letzten Spielen im Jahr 2022 treten Kehlens Erste und Zweite am Sonntag an. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde dieser Heimspieltag auf den Kunstrasen nach Oberzell verlegt.

Mit der SG Baienfurt kommt der Tabellen-Neunte nach Kehlen. Nach einem starken Saisonstart -unter anderem dem Sieg zum Saisonauftakt mit 4:1 gegen den SVK- gab es einen Rückschlag, der die SGB bis auf Platz 11 zurück warf. Zuletzt hat sich die Mannschaft von Trainer Can Alkan aber wieder gefangen: zuletzt gab es einen 5:1-Sieg gegen Neuravensburg, davor ein 1:1 gegen den SV Achberg.

Der SV Kehlen dürfte aus dem Derby-Sieg in Meckenbeuren neue Zuversicht schöpfen, alsbald aus der hinteren Tabellenhälfte heraus zu kommen. Auch wenn das Spiel am vergangenen Samstag viel Luft nach oben hatte: die Zuschauer sahen eine engagierte Mannschaft mit viel Siegeswillen und einer guten Moral. MIt diesen Tugenden dürfte auch gegen die SG Baienfurt etwas drin sein. Dann könnte sich der SVK in der Tabelle noch vor Weihnachten vom 11. Platz weg verbessern.