Kehlen: Vorbereitungsprogramm und Generalversammlungen Außerordentliche und ordentliche Versammlung am Samstag +++ Testspielprogramm der 1.Mannschaft

Vor seiner ordentlichen Generalversammlung hält der FC Kehlen am kommenden Samstag, den 21.Januar, eine außerordentliche, während der einzelne geringfügige Änderungen an der Vereinssatzung vorgestellt und zur Abstimmung vorgelegt werden. Gleich im Anschluss findet dann die eigentliche Mitgliederversammlung mit den üblichen Tagesordnungspunkten inkl. Neuwahl der Kassenrevisoren sowie einer teilweisen Neuwahl des Vorstandes statt, auch eine Ansprache des Kehlener Bürgermeisters oder eines Gemeindevertreters ist vorgesehen. Beginn der Versammlungen ist wie erwähnt um 21.1. um 19 Uhr im "Muséksall" in Kehlen auf 8, rue du Centre.

Die 1.Mannschaft des FC Kehlen hat einen mit sechs Testspielen gespicktes Vorbereitungsprogramm auf die Rückrunde im 1.Bezirk der 1.Division. Der Anfang gelang gestern mit einem Kantersieg gegen Remich-Bous aus dem 2.Bezirk der gleichen Division, weiter geht es bereits am Samstag gegen den neu benannten Cessange FC, ehemals FC Cebra 01. Mit Kayl-Tetingen und Pfaffenthal-Weimerskirch misst man sich mit zwei weiteren Gegnern aus der Liga der URB und Zessingen, ein Highlight dürfte das Freundschaftsspiel am 4.Februar bei der der U21 des 1.FC Kaiserslautern (D) darstellen, bevor es eine Woche später mit einem schweren Gastspiel in Feulen in die Rückrunde gehen wird.

>> Alle kommenden Testspiele des FC Kehlen in der Übersicht