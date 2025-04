Kehlen steckt Rückschläge weg

Die rund 200 Zuschauer sahen ein temporeiches und mit Torszenen gespicktes Spiel. Am Ende blieben die Punkte bein 3:2 (1:1) etwas glücklich in Kehlen, weil die Gäste ihre hochkarätigen Torchancen nicht genutzt haben. Kehlen hingegen steckte den frühen Rückstand weg und kam auch mit dem Ausgleichstreffer Mitte der zweiten Hälfte zurecht. Neun Minuten vor dem Ende gelang Hakan Dogan mit einem Kopfball nach Maßflanke von Felix Dunger der Siegtreffer für die Schwarz-Weißen.

Arian Franc brachte seine Mannschaft früh in Führung – und der VfB hatte danach Chacen, den Vorsprung zu erhöhen. Kehlen brauchte mehr als eine halbe Stunde, um sich im Spiel zurecht zu finden. Eher unerewartet fiel noch vor der Pause der Ausgleichstreffer: Martin Schreiner traf mit einem abgefälschten Schuss aus 20 Metern. Nun bekam Kehlen deutlich mehr Spielanteile.

Nach der Pause fast das selbe Bild wie zu Beginn: der VfB bestimmte zunächst das Spielgeschehen und hatte die Chancen zu Toren. In der Verwertung blieben die Häfler aber an diesem Tag viel schuldig.Kehlens Führungstreffer fiel durch einen Kopfball von Andre Stetter, der eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld verwertete. Nur drei Minuten später aber der nächste Rückschlag für Kehlen: nach einem Ballverlust in der Offensive konterte der VfB blitzschnell und erzielte den Ausgleich. Auch in den folgenden Minuten waren die Gäste am Siegtreffer näher dran als Kehlen. Doch auch der VfB leistete sich Ballverluste: einen davon nutzte Felix Dunger zur Flankenvorlage für Hakan Dogan, der den Ball aus spitzem Winkel einköpfte.

Mit diesem Sieg hat sich Kehlen in der Tabelle deutlich von der abstiegsbedrohten Region absetzen können. Das nächste Spiel findet am kommenden Sonntag in Ettenkirch statt.

SV Kehlen – VfB Friedrichshafen II 3:2 (1:1). Zuschauer: 200. Tore: 0:1 Arian Franc (18.), 1:1 Martin Schreiner (39.), 2:1 Andre Stetter (74.), 2:2 Massimo Caltabiano (77.), 3:2 Hakan Dogan (78.)