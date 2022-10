Kehlen spielt am Sonntag in Tettnang, Dritte zu Hause gegen Weingarten

Wieder ein höchst interessantes Derby für Kehlen: am Sonntag geht für Erste und Zweite die Reise nach Tettnang. Spielbeginn ist um 12:45 Uhr und um 15:00 Uhr.

Der TSV Tettnang schaffte unter Trainer Michael Steinmaßl nach langen Jahren Kreisliga den Aufstieg in die Bezirksliga. Und dort starten die Montfortstädter derzeit so richtig durch: derzeit steht Rang 3 zu Buche, doch mit Einrechung der Nachholspiele ist der TSV dem Tabellenführer Ailingen dicht auf den Fersen. Die große Chance, selber Tabellenführer zu werden, vergaben die Rot-Weißen vor zwei Wochen im direkten Duell: eine etwas unglückliche Niederlage brachte der TSG die Tabellenführung.

Schmuckstück des TSV ist sicherlich die Sturmreihe mit den erfahrenen Jonas Huchler (3 Tore) und Nils Maurer (7). Daher wird Kehlens Abwehr im besonderen gefordert sein. Der SVK hingegen zeigt seit Wochen eher schwankende Leistungen. Nach drei Siegen in Folge war die Niederlage gegen Baindt doch schon ein kleiner Rückschlag. An diesem Tag fanden wenige Spieler zu ihrer normalen Form. Die 0:3-Niederlage war daher auch in dieser Höhe verdient. Nun gilt es im Derby, diese Scharte auszuwetzen.