Kehlen spielt am Sonntag in Kressbronn

Mit dem ersten Sieg nach fünf sieglosen Spielen konnte Kehlen nach dem Leutkirch-Spiel den Abstiegsrang verlassen. Die Mannschaft zeigte eine engagierte Leistung und wurde dafür mit dem Sieg belohnt. Sicher war in manchen Szenen etwas Glück dabei - so bei dem von Patrick Benz gehaltenen Foulelfmeter -, doch Kehlen versäumte es auch bei sehr guten Chancen, das Spiel frühzeitig für sich zu entscheiden.

Weiter geht's: Das zweite Spiel unter Interims-Trainer Jonas Klawitter führt den SVK nach Kressbronn. Der Namensvetter vom See rangiert derzeit auf Rang 7. Im letzten Jahr war Kressbronn in der Spitzengruppe der Bezirksliga platziert, in dieser Saison hatte Kressbronn einen schwachen Start. Allerding hat sich das Team von Trainer Mico Susak davon bestens erholt: zuletzt gab es 3 Siege und ein Unentschieden in der Bezirksliga - sowie den 2:0-Sieg gegen Scheidegg in der dritten Pokalrunde. Vor zwei Wochen unterlag Kehlen dem SV Kressbronn im Pokal mit 1:2.

Ob im Punktespiel die sportliche Revanche gelingt? Kehlen hofft darauf, denn auch das Leutkirch-Spiel hat gezeigt: mit der richtigen Einstellung kann der SVK in der Bezirksliga gegen (fast) jeden Gegner gewinnen. Und der Sieg gegen Leutkirch hat das Selbstvertrauen gestärkt und die Stimmung in der Mannschaft verbessert: es ist neuer Schwung da.