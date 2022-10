Kehlen scheidet im Pokal unglücklich gegen Kressbronn aus

Den ersten Erfolg verzeichnete dann Kressbronn mit dem Führungstreffer in der 39. Minute: nach einem Querpass fällt der Ball Christian Eberhard vor die Füße, der aus kurzer Distanz zum 0:1 trifft. Doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Marko Föger lief den Kressbronner Torhüter bei dessen Abschuss an und wurde getroffen. Das schnelle Nachsetzen brachte den Ausgleich, der aus 20 Metern ins leere Tor erzielt wurde.

Davor sahen die Zuschauer ein abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Schuss von Elias Wiesener ziwschte nach drei Minuten am Kehlener Lattenkreuz vorbei, Den Kopfball von David Bernhard aus kurzer Distanz entschärfte Kressbronns Torhüter Paul Kaschube mit einer Blitzreaktion (18.). Kressbronns Aykan Demir schoss in der 31. Minute gleich zweimal an die Latte.

Auch nach der Pause gab es Möglichkeiten: Marko Föger traf in der 79. Minute mit einem strammen Schuss nur das Außennetz, Kressbronns Reinhard Bergmann schoss in der 82. Minute an den Pfosten des Kehlener Tores. Als vieles schon auf das Elfmeterschießen hindeutete, fiel dann der Spiel entscheidende Treffer aus dem Freistoß heraus.

Damit steht Kressbronn in der dritten Pokalrunde und tritt am Allerheiligen-Tag in Scheidegg an.

SV Kehlen - SV Kressbronn 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Christian Eberhard (39.), 1:1 Marko Föger (41.), 1:2 Timo Lüneburger (87.). Schiedsrichter: Fabrice Butscher (Lindau).