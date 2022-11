Kehlen macht es spannend und gewinnt knapp

Die fünf Minuten vor der Pause hatten es dann aus Kehlener Sicht in sich: nicht weniger als fünf Tormöglichkeiten standen zu Buche, doch keine konnte genutzt werden. So traf Andre Stetter mit einem Kopfball nur die Latte, ein Schuss von Maxi Rieber wurde vom SGB-Torhüter mit einer Fußabwehr pariert.

Der SVK war in der Anfangsphase gut im Spiel und hatte durch Maxi Rieber (nach einem Eckball) und Lukas Zwaller (Distanzschuss) die ersten Torannäherungen. Baienfurt war erstmals in der 34. Minute mit einem Fernschuss durch Michael Rendler torgefährlich, doch SVK-Goali Patrick Benz meisterte den Flatterball.

Kehlen gewinnt knapp, aber verdient mit 1:0 gegen die SG Baienfurt und verbessert sich in der Tabelle auf Rang 10. Das Spiel war bis zum Schluss spannend, weil der SVK die vorzeitige Entscheidung verpasste. So wurde in der 84. Minute ein Foulelfmeter verschossen. Baienfurt hatte in der Schlussphase zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich.

Nach der Pause hatte Baienfurt seine beste Phase. Nun stand Kehlen unter Druck, Afonso, Bitschi und Rendler scheiterten entweder am Kehlener Torhüter oder trafen das Tor nicht. Die spielentscheidende Szene spielte sich in der 70. Minute ab: Moritz Nussbaumer fand Marko Föger an der Strafraumgrenze, dieser lief ein paar Meter mit dem Ball und zog flach ab. Baienfurts Torhüter Gehweiler war mit den Fingerspitzen noch am Ball, er konnte die Kugel jedoch nicht mehr abwehren.

In der Folge machte Kehlen das Spiel, doch mehrere gute Möglichkeiten konnten nicht zur endgültigen Entscheidung genutzt werden. So hielt Torhüter Gehweiler einen Foulelfmeter (Foul an Zwaller), getreten durch Hakan Dogan. Baienfurt kam in der Schlussminute noch zur Ausgleichsmöglichkeit durch einen Schuss von Manuel Nowack; der Ball ging aber übers Tor.

Damit beendet Kehlen das Fußballjahr 2022 - das Spiel am nächsten Sonntag in Bergatreute ist bereits abgesagt. Mit zuletzt drei Siegen aus vier Spielen hat sich Kehlen ins Mittelfeld der Tabelle abgesetzt. Weiter geht's im März 2023 - am Anfang mit einem Heimspiel gegen den SV Achberg.