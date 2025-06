Kehlen kommt zum Schluss zu einem 6:2-Kantersieg

Mit einem 6:2-Sieg in Langenargen beendete der SV Kehlen die Spielzeit 2024/25 und sicherte sich damit den fünften Tabellenplatz. Damit kam das Team von Trainer Dennis Horvat nach einer Saison mit Höhen und Tiefen zu einem versöhnlichen Abschluss und verlängerte die Serie von zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen. Der FV Langenargen hingegen konnte an diesem letzten Spietag den Klassenerhalt nicht realisieren und muss absteigen.

Bei schwülem Sommerwetter hatte Kehlen die erste Halbzeit deutlich im Griff, kam aber nur mit einem knappen 2:1-Vorsprung in die Halbzeit. Nach Wiederbeginn versuchte Langenargen vehement, zum Ausgleich zu kommen und seine Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Doch die Vorentscheidung in diesem Spiel fiel bereits in der 65. Spielminute: Hakan Dogan wurde im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Felix Dunger zum 3:1. Damit war der Bann gebrochen, gegen Ende des Spiels konnte der SV Kehlen den Vorsprung gar auf 6:2 ausbauen.

FV Langenargen – SV Kehlen 2:6 (1:2). Schiedsrichter: Michael Buchter (Baindt). Tore: 0:1 Felix Dunger (16.), 0:2 Luca Rist (35.), 1:2 Jakob Müller (45.), 1:3 Felix Dunger (65. Foulelfmeter), 1:4 Hussein Sultan (73. Eigentor), 2:4 Jakob Müller (76.), 2:5 Hakan Dogan (81.), 2:6 Martin Schreiner (85.)

Zum Liveticker: https://www.fupa.net/match/fv-langenargen-m1-sv-kehlen-m1-250601

Zur Video-Torparade: