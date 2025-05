Kehlen kassiert in der Schlussminute den Ausgleich gegen Neukirch

Kehlen vergibt den vierten Sieg in Folge durch ein Gegentor in der Nachspielzeit. Dabei hatte Kehlen besonders in der ersten Spielhälfte Gelegenheit genug, das Spiel vorzuentscheiden. Neukirch hatte nach der Pause seine beste Zeit und verdiente sich dann die zwischenzeitliche Führung. Doch Kehlen kam zurück, drehte das Spiel und roch bereits am Sieg. Doch diesmal gelang es dem Horvat-Team nicht, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Kehlen ging ganz früh in Führung: Kevin Prejs ging alleine auf den Torhüter zu und überwand diesen mit einem Flachschuss. In der Folge verpasste Kehlen, bei mehreren guten Torchancen den Vorsprung auszubauen. Neukirch schockte Kehlen mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause und ging mit 1:2 in Führung. Zunächst wurde Luca Ehmann im Strafraum angespielt, sein Schuss landete im kurzen Eck. Mit einem Kopfball nach einer langen Flanke machte Mitja Hermann die Pausenführung.