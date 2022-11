Kehlen kann auch "Derby-Sieg": 3:0 in Meckenbeuren

Nach einer Reihe nicht gewonnener Derbys kam der SVK im Gemeindeduell in Meckenbeuren zum ersten Saisonsieg in einem Nachbarschaftsduell. Nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Hälfte -mit einem Halbzeitstand von 0:0- setzte sich Kehlen in der zweiten Hälfte durch. Beflügelt durch den Führungstreffer in der 59. Minute, als Marko Föger einen Eckball per Kopf verwandelte, übernahm der SVK in der zweiten Hälfte das Spiel und kam zu einem verdienten Sieg, der wohl um ein Tor zu hoch ausgefallen ist.

Die ersten Gelegenheiten des Spiels gehörten Kehlen. Nach acht Minuten wurde Marko Föger steil geschickt, sein Abschluss wurde von TSV-Torhüter Burhan Palloshi pariert. Tim Mayer kam nach 27 Minuten im Strafraum nach einer Hereingabe vom linken Flügel zum Schuss, dieser wurde aber von der TSV-Abwehr geblockt. Erst nach und nach kam das Offensivspiel des TSV Meckenbeuren zur Geltung. Zwischen der 36. und 45. Minute gab es dann mehrere Möglichkeiten für den Gastgeber, den Führungstreffer zu erzielen. Niklas Marschall und Fabian Kreuzer hatten mit ihren Abschlüssen kein Schussglück, die Bälle verfehlten das Kehlener Tor.

Auch die erste Chance nach der Pause gehörte dem TSV: Manuel Schmitt kam im Fünfmeterraum zum Schuss, der Ball ging neben das Kehlener Tor. Doch mehr und mehr kippte das Spiel auf die Seite des SV Kehlen. Dem Kehlener Führungstreffer in der 59. Minute gingen noch vergebene Chancen von Marko Föger und Tim Mayer voraus. Das 0:1 fiel durch einen Kopfball von Marko Föger nach einem Eckball. Auch das 0:2, das 13 Minute später fiel, hatte dieselbe Entstehungsgeschichte: wieder ein Eckball von der rechten Seite, diesmal war Andre Stetter mti dem Kopf zur Stelle.

Mit diesen beiden Toren war eine Vorentscheidung im Spiel gefallen. Meckenbeuren warf in der Folge nochmals alles nach vorne und bot dem SVK Räume für Kontermöglichkeiten. Diese Gegenzüge wurden aber lange Zeit nicht sauber zu Ende gespielt. Erst in der Vorschlussminute brachte ein Entlastungsangriff mit dem 0:3 die endgültige Entscheidung: Tim Mayer und Marko Föger spielten einen doppelten Doppelpass, Mayer schob den Ball dann alleine vor dem Tor ins lange Eck.

Insgesamt hatte das Spiel viel Luft nach oben - nicht alle Erwartungen der Zuschauer an die Qualität des Spiels wurden erfüllt. Das war SVK-Trainer Jonas Klawitter aber egal, er freute sich über diesen Sieg und die wichtigen 3 Punkte, die Kehlen in der Tabelle etwas von der Abstiegsregion weg bringen.

Am kommenden Wochenende spielt der SV Kehlen gegen die SG Baienfurt, während der TSV Meckenbeuren sein Gastspiel auf dem Kunstrasen in Maierhöfen gibt.